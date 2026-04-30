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Larissa Manoela fala sobre gravidez: 'Se você esperar, deixa passar e não vive isso'

Atriz afirma que decisão é planejada com o marido e já faz parte da vida do casal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:37

Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Larissa Manoela e André Luiz Frambach Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Larissa Manoela revelou que pretende engravidar nos próximos anos e que a maternidade já entrou de vez no planejamento ao lado do marido, André Luiz Frambach. Casados desde dezembro de 2023, os dois vêm tratando o tema com frequência.

Em entrevista ao videocast Quem é Você Nesse Rolê?, a artista contou que o desejo de ter filhos deixou de ser algo distante e passou a fazer parte dos planos mais próximos. “Eu e o André estamos casados há quase três anos. A gente entendeu que é um sonho comum, e agora faz parte dos nossos planos”, afirmou.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach, por Reprodução
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Redes sociais
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução
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Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram

Segundo Larissa, a decisão envolve organização e equilíbrio entre vida pessoal e carreira. “Como artistas, entendemos que existem os nossos individuais, nossos artistas Larissa Manoela e André Luiz Frambach, e, para a vida a dois do casal, é nosso plano de vida nos tornar pais”, disse.

A atriz também explicou que o casal não pretende adiar esse desejo. “É uma coisa que a gente faz com planejamento, uma vez que é o maior sonho da nossa vida, e a gente não quer deixar que esse sonho seja adiado”, completou.

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Durante a conversa, Larissa refletiu sobre a ideia de esperar pelo momento ideal. “A verdade é que o momento certo é você que vai estabelecer, porque se você esperar, você deixou passar e não vive isso”, avaliou. Ela ainda comentou que a profissão pode influenciar nessa decisão. “Acho que a nossa profissão faz um pouco isso com a gente, de temer perder alguma oportunidade para ter um filho”, acrescentou.

A artista destacou que os planos já foram atualizados ao longo do tempo e agora estão mais próximos. “Na última entrevista que eu dei, eu tinha falado que queria ser mãe entre três e quatro anos adiante, mas agora já não é. Era um planejamento a longo prazo e passou a ser curto, porque o tempo passou, então já está nos planos dos próximos anos, a partir do ano que vem”, explicou.

Ao final, Larissa reforçou o desejo pela maternidade. “Esse é um desejo. Eu quero muito esse momento”, concluiu.

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