ASTROLOGIA

O fim da escassez começou: 3 signos entram em fase de sucesso a partir desta quinta (30 de abril) e a recompensa finalmente chega

O encerramento de abril marca o fim de um bloqueio financeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:11

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela sensação de que você está trabalhando dobrado e o dinheiro nunca sobra? Pois bem, para três signos específicos, o cenário astral de hoje promete dar um basta nessa estagnação. Com o mês de abril chegando ao fim, a energia de conclusão de ciclos favorece quem manteve a disciplina. Se você é de Touro, Capricórnio ou Escorpião, abra o olho: aquela persistência que parecia invisível finalmente será notada por quem decide o jogo no seu trabalho.



O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Para o taurino, a segurança para tratar de assuntos financeiros hoje será o seu maior trunfo. É o momento de colocar as cartas na mesa. Já o capricorniano verá que o esforço contínuo dos últimos meses não foi em vão; os resultados estão batendo à porta e pedem apenas um pouco mais de organização. Escorpião, por sua vez, deve confiar na sua concentração profunda para resolver aquele problema antigo que impedia seu progresso.



O universo está enviando um sinal: a escassez só dura até você decidir organizar sua estratégia. Hoje é o dia perfeito para revisar suas metas de abril e ver o que pode ser potencializado para o próximo mês. Não tenha medo de cobrar o que é seu por direito ou de sugerir aquela ideia que pode otimizar os lucros da empresa. A energia de "encerramento" de hoje serve como adubo para a prosperidade que você quer colher amanhã.

