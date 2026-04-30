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Hoje (30 de abril) traz tensão no ar e decisões importantes: avanço na carreira, ajustes no amor e alerta com dinheiro

O dia mistura impulso com confusão, exigindo calma nas palavras e inteligência nas escolhas para transformar oportunidades em resultados reais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2026 às 03:00

Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia
Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Hoje, dia 30 de abril, o céu pede atitude, mas com estratégia. Existe uma energia forte de movimento, principalmente na carreira, mas a comunicação pode falhar se você agir sem pensar. Ao longo do dia, será essencial desacelerar nas respostas, evitar reações impulsivas e observar melhor antes de tomar decisões. Amor, dinheiro e bem-estar pedem equilíbrio entre coragem e cautela. Veja a previsão do site "The Economic Times".

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Áries: Hoje coloca seus relacionamentos e parcerias no centro, com oportunidades no trabalho surgindo, mas exigindo mais controle emocional; no amor, intensidade pede paciência; cuide da energia com descanso e evite falar no impulso. Dica cósmica: Liderar também é saber ouvir.

Touro: Hoje pede foco na rotina, no trabalho e nas finanças, com progresso vindo da constância; no amor, estabilidade depende de diálogo calmo; cuide do corpo com organização e evite sobrecarga mental. Dica cósmica: Vá no seu ritmo, mas não perca o foco.

Gêmeos: Hoje mistura sensibilidade com vontade de se expressar, trazendo boas conexões, mas também risco de ruídos; no trabalho, revise tudo antes de enviar; no amor, honestidade evita confusão; cuide da mente desacelerando. Dica cósmica: Clareza é sua maior aliada.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Hoje pede equilíbrio entre vida pessoal e carreira, com emoções influenciando decisões importantes; no amor, conexão cresce com paciência; cuide da saúde emocional com pausas e silêncio; evite pressões desnecessárias. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Leão: Hoje favorece oportunidades ligadas à comunicação e ao dinheiro, mas pede atenção com excesso de confiança; no amor, evite mal-entendidos sendo mais direto; cuide da rotina para manter o equilíbrio; pense antes de agir financeiramente. Dica cósmica: Segurança vem da consciência.

Virgem: Hoje intensifica sua sensibilidade e seu lado analítico, o que pode ajudar ou atrapalhar dependendo de como você lida; no trabalho, organização resolve; no amor, evite interpretar demais; cuide da mente com práticas de equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Hoje marca uma virada do recolhimento para a exposição, com mais destaque profissional; no amor, cuidado com falhas de comunicação; cuide da energia emocional com descanso; avance com diplomacia. Dica cósmica: Fale menos, observe mais.

Escorpião: Hoje alterna entre vontade de socializar e necessidade de se proteger, exigindo equilíbrio; no trabalho, mantenha estabilidade; no amor, confiança precisa ser construída com calma; evite decisões financeiras impulsivas. Dica cósmica: Controle emocional é poder.

Sagitário: Hoje ilumina sua carreira, com chances de reconhecimento, mas exige atenção redobrada na comunicação; no amor, momentos positivos podem vir, desde que você evite mal-entendidos; cuide do estresse. Dica cósmica: Entusiasmo com responsabilidade traz resultado.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje pede ação, mas com planejamento, especialmente na carreira; no amor, evite conflitos desnecessários em casa; cuide da rotina para manter estabilidade; pense no longo prazo antes de decidir. Dica cósmica: Estratégia é seu maior diferencial.

Aquário: Hoje traz reflexões profundas seguidas de clareza, favorecendo decisões mais conscientes; no trabalho, boas ideias surgem com disciplina; no amor, evite ruídos sendo direto; cuide da mente com pausas. Dica cósmica: Ideias só valem quando viram ação.

Peixes: Hoje intensifica emoções e parcerias, com crescimento vindo da colaboração; no trabalho, pressão pode virar oportunidade; no amor, profundidade pede calma; cuide da energia emocional. Dica cósmica: Sensibilidade com equilíbrio é força, não fraqueza.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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