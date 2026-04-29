ASTROLOGIA

Alerta de saúde: 3 signos saem do limite e começam a sentir melhora real após o dia de hoje (29 de abril)

Após semanas de desgaste e sinais ignorados, esse período marca o início de uma recuperação que pode mudar completamente o bem-estar desses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

O que vinha pesando no corpo e na mente começa a dar sinais de mudança a partir de hoje, 29 de abril, e não é por acaso. Depois de um período marcado por desgaste, excesso de cobrança e até sintomas ignorados, esse momento traz um alerta importante: ou você muda, ou o corpo cobra mais caro. A boa notícia é que três signos conseguem virar essa chave a tempo, recuperando energia, clareza mental e equilíbrio emocional. É um ponto de virada silencioso, mas decisivo para o bem-estar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A sobrecarga mental finalmente começa a diminuir, e isso impacta diretamente sua saúde. Você percebe que estava assumindo mais do que podia e que isso já estava cobrando um preço alto no seu corpo. Ao reduzir o ritmo e fazer escolhas mais conscientes, a ansiedade diminui e a sensação de exaustão começa a ir embora.

Dica cósmica: Nem tudo precisa da sua resposta imediata, respeitar seu tempo também é cuidar da sua saúde.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra: Depois de semanas se sentindo fora de si, você começa a recuperar o equilíbrio físico e emocional. A energia volta aos poucos, o humor melhora e até pequenos desconfortos tendem a aliviar. Esse é o momento de retomar o controle da sua rotina e priorizar o que te faz bem de verdade.

Dica cósmica: Voltar ao básico pode ser o que seu corpo mais precisa agora.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Peixes: O cansaço emocional que vinha te acompanhando começa a se dissipar, trazendo alívio real. Você entende que estava se colocando em segundo plano e isso afetou diretamente sua saúde. Agora, com mais clareza, consegue se reconectar consigo e recuperar sua energia.

Dica cósmica: Se priorizar não é egoísmo, é sobrevivência.