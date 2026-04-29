José de Abreu entra em briga de Virginia e Luana Piovani e ataca Dado Dolabella; entenda

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:26
Na tarde da última terça-feira (28), o ator José de Abreu não poupou críticas a Dado Dolabella, que saiu em defesa de Virginia Fonseca. No X (antigo Twitter), Abreu disse: "Dado-dedo-podre. Só defende os indefensáveis", disparou ele, reagindo ao apoio que o ex de Luana Piovani deu à nora de Leonardo.
Luana Piovani compartilha carta aberta em meio a polêmica com Virginia Fonseca
Tudo começou quando Dado publicou um vídeo acusando Luana, com quem teve um relacionamento conturbado no passado, de promover uma 'espetacularização da crueldade' ao citar os filhos de Virginia. O ator afirmou que Luana estaria atacando crianças inocentes para atingir a influenciadora.
O atrito escalou quando Luana Piovani compartilhou um vídeo de uma auditora baiana sobre os perigos do vício em jogos de aposta (as famosas bets). Na legenda, Luana disse: "A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue".
A resposta de Virginia foi imediata. A influenciadora, que é mãe de Maria Alice, Maria Flor e do pequeno José Leonardo, publicou um vídeo chorando e declarou que o caso agora será resolvido nos tribunais. "Falar de mim? Ok. Agora dos meus filhos? Chega, cansei", desabafou ela, afirmando que a fala de Luana foi 'endemoniada'.
Mesmo com a ameaça de processo, Luana Piovani não recuou. Em suas redes, a atriz continuou postando conteúdos sobre os danos causados pelas casas de aposta e explicou que sua fala não era um desejo de mal, mas um aviso sobre a "lei da colheita". Segundo ela, quem lucra com o vício alheio acaba colhendo as consequências, independentemente de quem sejam os envolvidos.