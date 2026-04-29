POLÊMICA

José de Abreu entra em briga de Virginia e Luana Piovani e ataca Dado Dolabella; entenda

Troca de farpas entre Virginia e Luana foi parar na justiça

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:26

José de Abreu reage à defesa de Virgínia Fonseca por Dado Dolabella Crédito: Reprodução Instagram / TV Globo

Na tarde da última terça-feira (28), o ator José de Abreu não poupou críticas a Dado Dolabella, que saiu em defesa de Virginia Fonseca. No X (antigo Twitter), Abreu disse: "Dado-dedo-podre. Só defende os indefensáveis", disparou ele, reagindo ao apoio que o ex de Luana Piovani deu à nora de Leonardo.

Luana Piovani compartilha carta aberta em meio a polêmica com Virginia Fonseca 1 de 7

Tudo começou quando Dado publicou um vídeo acusando Luana, com quem teve um relacionamento conturbado no passado, de promover uma 'espetacularização da crueldade' ao citar os filhos de Virginia. O ator afirmou que Luana estaria atacando crianças inocentes para atingir a influenciadora.

José de Abreu debocha de Dado Dolabella após apoio a Virginia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Entenda a confusão:

O atrito escalou quando Luana Piovani compartilhou um vídeo de uma auditora baiana sobre os perigos do vício em jogos de aposta (as famosas bets). Na legenda, Luana disse: "A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue".

A resposta de Virginia foi imediata. A influenciadora, que é mãe de Maria Alice, Maria Flor e do pequeno José Leonardo, publicou um vídeo chorando e declarou que o caso agora será resolvido nos tribunais. "Falar de mim? Ok. Agora dos meus filhos? Chega, cansei", desabafou ela, afirmando que a fala de Luana foi 'endemoniada'.