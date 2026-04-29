LUTO

'Nada voltou a ser o mesmo': Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe 7 anos após morte

Isabelle Bittencourt relembra o legado da modelo e fala sobre o vazio deixado na família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:53

Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe sete anos após morte Crédito: Reprodução/Instagram

Ao completar sete anos sem a mãe, na última terça-feira (28), a jovem modelo Isabelle Bittencourt usou suas redes sociais para prestar uma homenagem a sua mãe. Com uma foto rara ao lado de Caroline, Isabelle abriu o coração sobre como a estrutura familiar mudou desde que a 'peça fundamental' se foi.

Filha de Caroline Bittencourt presta homenagem a mãe 1 de 10

"Sinto que um pedaço de nós foi junto com você, e nada nunca mais voltou a ser o mesmo", escreveu. No relato, ela destacou não apenas a beleza física que tornou Caroline famosa, mas a força e a espiritualidade de uma mulher que, segundo ela, estava à frente de seu tempo. "Você sempre foi quem nos uniu, quem trouxe os melhores momentos em família... mesmo se atrasando para tudo", relembrou.

A tragédia aconteceu em 2019, durante um passeio de barco em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Caroline e o marido foram surpreendidos por uma tempestade repentina e extremamente violenta. A modelo acabou caindo no mar e, apesar das tentativas desesperadas de resgate feitas pelo companheiro, ela desapareceu nas águas.

O corpo de Caroline foi localizado pelo próprio pai, que se juntou às equipes de busca. Na época, a investigação concluiu que se tratou de uma fatalidade, e o caso foi arquivado.