Vilão em 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos aproveita folga em restaurante badalado de Salvador

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de abril de 2026 às 11:49
Quem passou pela Praia da Paciência, no Rio Vermelho, na última terça-feira (28), pode ter cruzado com Lázaro Ramos, que atualmente vive o vilão Jendal na novela 'A Nobreza do Amor', aproveitou a pausa nas gravações para curtir uma noite especial em Salvador. O local escolhido foi o requintado restaurante Vini Figueira Mar.
Lázaro Ramos janta com amigos no Rio Vermelho
O ator desfrutou de um jantar animado com amigos de longa data, como o coreógrafo Zebrinha, o roteirista Elisio Lopes Jr. e o músico Jarbas Bittencourt. Criado no bairro do Garcia, o artista confessou recentemente que, embora more no Rio de Janeiro há 15 anos com Taís Araújo e os filhos, o plano de voltar a morar em Salvador é algo que passa por sua cabeça a cada seis meses.
A visita de Lázaro acontece em um momento de celebração profissional. Além de estar dando o que falar como o tirano Jendal na TV Globo, seu primeiro grande vilão em novelas, ele colhe os frutos de seu trabalho no cinema.
O filme 'Feito Pipa', estrelado por ele, está sendo indicado em várias premiações. Após ser ovacionado na Berlinale (o Festival de Berlim), onde conquistou o Urso de Cristal, o longa acaba de abocanhar mais dois prêmios no Festival de Guadalajara, no México.