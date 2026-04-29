Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vilão em 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos aproveita folga em restaurante badalado de Salvador

Ator esteve acompanhado por amigos em noite no Rio Vermelho

  • Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11:49

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

Quem passou pela Praia da Paciência, no Rio Vermelho, na última terça-feira (28), pode ter cruzado com Lázaro Ramos, que atualmente vive o vilão Jendal na novela 'A Nobreza do Amor', aproveitou a pausa nas gravações para curtir uma noite especial em Salvador. O local escolhido foi o requintado restaurante Vini Figueira Mar.

O ator desfrutou de um jantar animado com amigos de longa data, como o coreógrafo Zebrinha, o roteirista Elisio Lopes Jr. e o músico Jarbas Bittencourt. Criado no bairro do Garcia, o artista confessou recentemente que, embora more no Rio de Janeiro há 15 anos com Taís Araújo e os filhos, o plano de voltar a morar em Salvador é algo que passa por sua cabeça a cada seis meses.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Desabafo de Lázaro Ramos expõe relação delicada com a mãe: ‘Olhei para ela de forma injusta’

Lázaro Ramos revela se pretende se mudar para Salvador: 'De seis em seis meses esse plano volta'

Amigos de longa data, Lázaro Ramos e Wagner Moura se emocionam em encontro para o Oscar 2026: 'Meu irmão'

Lázaro Ramos confirma presença no Oscar 2026: 'Um ano em que meu irmão está concorrendo'

Lázaro Ramos conta que 'marca hora para transar' com Taís Araújo

A visita de Lázaro acontece em um momento de celebração profissional. Além de estar dando o que falar como o tirano Jendal na TV Globo, seu primeiro grande vilão em novelas, ele colhe os frutos de seu trabalho no cinema. 

O filme 'Feito Pipa', estrelado por ele, está sendo indicado em várias premiações. Após ser ovacionado na Berlinale (o Festival de Berlim), onde conquistou o Urso de Cristal, o longa acaba de abocanhar mais dois prêmios no Festival de Guadalajara, no México. 

Leia mais

Imagem - Daniela Mercury cita Edson Gomes em fala sobre violência contra mulheres e cantor fica indignado: 'Quero que ela prove quem é que eu espanco'

Daniela Mercury cita Edson Gomes em fala sobre violência contra mulheres e cantor fica indignado: 'Quero que ela prove quem é que eu espanco'

Imagem - Como é a mansão de Cristiano Ronaldo, que tem praia interna e itens do banheiro em ouro maciço

Como é a mansão de Cristiano Ronaldo, que tem praia interna e itens do banheiro em ouro maciço

Imagem - Tonho morre? Mirinho provoca acidente e deixa rival desacordado em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (29)

Tonho morre? Mirinho provoca acidente e deixa rival desacordado em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (29)

Tags:

Salvador rio Vermelho Lázaro Ramos Restaurante Vini Figueira Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Daniela Mercury se pronuncia após polêmica com Edson Gomes em Salvador; leia na íntegra

Daniela Mercury se pronuncia após polêmica com Edson Gomes em Salvador; leia na íntegra
Imagem - Abundância em jogo: 4 signos entram em um dia raro de abundância, sorte e oportunidades hoje (29 de abril)

Abundância em jogo: 4 signos entram em um dia raro de abundância, sorte e oportunidades hoje (29 de abril)
Imagem - Nem com mais vagas: veja quais seleções caíram e estão fora da Copa do Mundo

Nem com mais vagas: veja quais seleções caíram e estão fora da Copa do Mundo