CLIMÃO EM PREMIAÇÃO

Daniela Mercury cita Edson Gomes em fala sobre violência contra mulheres e cantor fica indignado: 'Quero que ela prove quem é que eu espanco'

Declaração ao vivo gera climão em premiação, e cantor rebate no palco



Ana Beatriz Sousa

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:49

Daniela Mercury e Edson Gomes Crédito: Reprodução

O clima ficou tenso durante a entrega do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, na noite de terça-feira (28). A cantora Daniela Mercury surpreendeu o público ao pedir que o colega fosse "carinhoso com a esposa", mencionando que a classe artística não aceita violência contra as mulheres. A declaração logo foi interpretada como uma indireta, causando mal-estar e uma reação imediata do cantor.

"Edson, eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. E se as mulheres pretas são as que sofrem mais, que a gente cuide delas, que a gente respeite essas mulheres", iniciou Daniela.

Mansão de Daniela Mercury 1 de 20

Visivelmente irritado, Edson subiu no palco e rebateu a fala da colega. "Em primeiro lugar, só quero saber, perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar aqui no meio de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco. Quero que ela prove. Tentar me lacrar, me envergonhar, por que isso? Não estou entendendo. Por que isso? E você não tem como provar isso. Você não tem como provar isso", respondeu.

"É verdade, Me desculpe. Preocupada com as mulheres, com violência", falou Daniela. "Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho filha mulher. Eu me preocupo com as mulheres", reagiu Edson. "Então, você é super carinhoso com as pessoas que você ama?", questionou a cantora. "Não importa se eu sou super carinhoso. Eu só quero dizer que você não prova que eu sou agressor. Ser carinhoso ou não ser carinhoso é problema de cada um", falou Edson.

Carlinhos Brown, também no palco, tentou amenizar a situação e sugeriu que os dois cantassem juntos. "Então, sabe o que é que eu sugiro? Eu lhe peço permissão, mestre e querida. Sabe o que é que somos grandes representantes? Nós, sim, estamos precisando cantar juntos para vencer a violência da mulher. Então, eu sugiro que o senhor cante com Daniela e estamos juntos nisso aqui. Vamos cantar para esse mundo e vamos provar isso ao contrário".

Edson, porém, negou a sugestão: "Ela não pode fazer uma coisa que ela fez aqui. Ela não pode. Sem ter prova cabal, ela não pode fazer isso". Brown insistiu: "Vamos cantar. Talvez a palavra não saia dessa forma, mas é só amor". Mas Edson foi firme: "Cantar uma zorra".