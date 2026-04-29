FOLIA

Troféu celebra identidade e cadeia produtiva do Carnaval da Bahia

A premiação da primeira edição do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo aconteceu na noite desta terça (28), na Casa do Comércio

Doris Miranda

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06:00

Armandinho e os Irmãos Macêdo foram homenageados em cerimônia Crédito: Rose Tunes

A primeira edição do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo marcou uma noite histórica para a música baiana e para o fortalecimento do Carnaval de Salvador como patrimônio cultural, artístico e econômico da cidade. Realizado nesta terça-feira (28), no Teatro Casa do Comércio, o evento promovido pela Band Bahia reuniu artistas, produtores, profissionais da cultura e convidados em uma celebração que foi além da premiação, transformando reconhecimento em espetáculo.

Inspirado na tradição do Troféu Dodô e Osmar, o prêmio nasce com a proposta de valorizar não apenas os artistas que comandam os trios e palcos, mas toda a cadeia criativa que movimenta o Carnaval de Salvador. De compositores e produtores a figurinistas, técnicos, designers e profissionais que fazem da festa a maior manifestação popular da Bahia.

A premiação também presta homenagem a um dos maiores símbolos da música baiana: Armandinho Macêdo e seus irmãos, Betinho, Aroldo e André, herdeiros Osmar Macêdo e protagonistas de uma história diretamente ligada à evolução do Carnaval e da guitarra baiana. O nome do troféu reforça esse legado e reconhece a contribuição da família Macêdo para a construção da identidade musical da festa, atravessando gerações e influenciando artistas de diferentes estilos.

Carlinhos Brown fez um show especial no troféu Armadinho & Irmãos Macêdo Crédito: Rose Tunes

Um dos momentos mais emocionantes da noite, que teve direção artística de Fred Soares, foi a homenagem ao multiartista Carlinhos Brown, com o espetáculo inédito De Antonio a Brown, A Resiliência do Candeal. A apresentação trouxe ao palco uma leitura sensível sobre sua trajetória, desde a infância no Candeal até sua consolidação como um dos maiores nomes da música brasileira, unindo teatro, dança, música e elementos visuais em uma performance marcante.

Além da celebração artística, o Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo reforça a importância de existir uma premiação dedicada ao Carnaval de Salvador e a todos os profissionais que sustentam essa grande engrenagem cultural e econômica. A iniciativa fortalece esse reconhecimento e cria uma plataforma de valorização permanente da música baiana, incentivando novos talentos e preservando a memória de uma festa que movimenta milhões e representa a identidade do povo baiano.