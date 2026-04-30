FESTA

Miss Suéter apresenta 'Baile Show' na Varanda do SESI Rio Vermelho

Apresentação revisita clássicos da música brasileira das décadas de 1970 e 1980

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:24

Miss Suéter é formado por Ronei Jorge, Luisa Muricy, Lia Lordelo, Pedro Santana, Carla Suzart, Taciano Vasconcelos, Antenor Cardoso e Felipe Dieder Crédito: Reprodução

A Miss Suéter volta ao palco da Varanda do SESI Rio Vermelho no sábado (2), com o espetáculo “Baile Show”. A apresentação combina energia e irreverência em um repertório que revisita clássicos da música brasileira das décadas de 1970 e 1980.

O grupo é formado por Ronei Jorge, Luisa Muricy, Lia Lordelo, Pedro Santana, Carla Suzart, Taciano Vasconcelos, Antenor Cardoso e Felipe Dieder.

O show começa às 20h30, na Varanda do SESI Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e estão disponíveis para compra on-line pela plataforma Sympla.

Serviço

Miss Suéter - Baile Show

Data: 2 de maio (sábado)

Horário: 20h30

Local: Varanda do SESI Rio Vermelho - Rua Borges dos Reis, nº 9