Miss Suéter apresenta 'Baile Show' na Varanda do SESI Rio Vermelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:24
A Miss Suéter volta ao palco da Varanda do SESI Rio Vermelho no sábado (2), com o espetáculo “Baile Show”. A apresentação combina energia e irreverência em um repertório que revisita clássicos da música brasileira das décadas de 1970 e 1980.
O grupo é formado por Ronei Jorge, Luisa Muricy, Lia Lordelo, Pedro Santana, Carla Suzart, Taciano Vasconcelos, Antenor Cardoso e Felipe Dieder.
O show começa às 20h30, na Varanda do SESI Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e estão disponíveis para compra on-line pela plataforma Sympla.
Miss Suéter - Baile Show
Data: 2 de maio (sábado)
Horário: 20h30
Local: Varanda do SESI Rio Vermelho - Rua Borges dos Reis, nº 9
Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)