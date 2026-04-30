INFÂNCIA

Livro ensina criançada a entender as funções do cérebro de forma lúdica

Lançamento de A Super Fábrica: O Cérebro e Suas Incríveis Máquinas em Salvador acontece no dia 7 de maio, na Livraria Leitura do Shopping da Bahia

Doris Miranda

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:37

A Super Fábrica: O Cérebro e Suas Incríveis Máquinas Crédito: divulgação

Como explicar o cérebro para crianças de forma leve, lúdica e cheia de significado? A imaginação é uma das funções mais incríveis do cérebro, e é a partir dela que nasce A Super Fábrica: O Cérebro e Suas Incríveis Máquinas (Ed Ampla), livrinho de Andrea Bahia, Cíntia Martins e Neander Abreu, o primeiro de uma coleção sobre o funcionamento do cérebro para crianças.

Na história, Bia conduz os pequenos por uma jornada para entender, de forma simples e envolvente, como funcionam a atenção, a percepção, a memória, as funções executivas e a regulação emocional. Tudo isso conectado ao dia a dia das crianças, inclusive aos desafios do mundo digital.

Com diálogos gentis, atividades e situações do cotidiano, o livro se torna um recurso valioso para psicólogos, educadores e famílias que desejam promover desenvolvimento emocional e cognitivo de forma mais próxima e significativa.