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Livro ensina criançada a entender as funções do cérebro de forma lúdica

Lançamento de A Super Fábrica: O Cérebro e Suas Incríveis Máquinas em Salvador acontece no dia 7 de maio, na Livraria Leitura do Shopping da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:37

A Super Fábrica: O Cérebro e Suas Incríveis Máquinas
A Super Fábrica: O Cérebro e Suas Incríveis Máquinas Crédito: divulgação

Como explicar o cérebro para crianças de forma leve, lúdica e cheia de significado?  A imaginação é uma das funções mais incríveis do cérebro, e é a partir dela que nasce A Super Fábrica: O Cérebro e Suas Incríveis Máquinas (Ed Ampla), livrinho de Andrea Bahia, Cíntia Martins e Neander Abreu, o primeiro de uma coleção sobre o funcionamento do cérebro para crianças.

Na história, Bia conduz os pequenos por uma jornada para entender, de forma simples e envolvente, como funcionam a atenção, a percepção, a memória, as funções executivas e a regulação emocional. Tudo isso conectado ao dia a dia das crianças, inclusive aos desafios do mundo digital.

Com diálogos gentis, atividades e situações do cotidiano, o livro se torna um recurso valioso para psicólogos, educadores e famílias que desejam promover desenvolvimento emocional e cognitivo de forma mais próxima e significativa.

Um convite para aprender, imaginar e construir, juntos, uma relação mais saudável com essa incrível máquina: o cérebro. O lançamento em Salvador acontece no dia 7 de maio, às 17h30, na Livraria Leitura do Shopping da Bahia, com um breve bate-papo e sessão de autógrafos.

Tags:

Livro

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