VARIEDADES

Nelson Rufino Convida o Samba da Bahia em show solidário no Pelô

O sambista baiano se junta à chamada "prata da casa" para celebrar os trabalhadores

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:26

A edição do projeto Nelson Rufino Convida o Samba da Bahia acontecerá no Largo Quincas Berro D’Água Crédito: DIVULGAÇÃO

No feriado do Dia do Trabalhador, 1° de maio, o mestre Nelson Rufino retorna aos palcos para um grande encontro com o ritmo que o consagrou como um dos maiores sambistas do país. A edição do projeto Nelson Rufino Convida o Samba da Bahia acontecerá no Largo Quincas Berro D’Água - no Pelourinho, a partir das 14h, com entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. O show de abertura será do grupo Samba de Farofa. Além de Nelson, subirão ao palco Aloísio Menezes, Eduardinho FDM e Rogério Bambeia.

A entrada solidária faz parte do projeto social desenvolvido pelo Bloco Amor e Paixão, que no decorrer do ano realiza ações voltadas à valorização do samba feito pela chamada Prata da Casa e tem como objetivo ajudar instituições em situação de vulnerabilidade. Nesta edição, o que for arrecadado será distribuído com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), Obras Sociais Irmã Dulce, Casa do Caminho e Casa de Oração Pena Branca.

Para tornar possível a realização da edição, o evento conta com o apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, Programa Amô Pelo Pelô e Sufotur. “É uma alegria poder contar com a sensibilidade dos parceiros, sem eles ficamos impossibilitados de realizar ações voltadas aos mais necessitados. E o samba tem esse poder de envolver, de contribuir, de realizar e de celebrar”, disse Nelson.

Compositor de grandes sucessos como “Verdade”, “Vazio”, “Amuleto da Sorte”, “Aruandê”, “Mel Pra Minha Dor”, “Todo Menino é Um Rei”, entre outros, o sambista de 83 anos e 62 de carreira tem acumulado títulos: Em 2020 tornou-se Comendador do Samba da Bahia pelos serviços prestados à cultura, e em 2024 foi homenageado na edição do Fama e Destaque Awards, em São Paulo, que também já homenageou nomes como o Jornalista Pedro Bial, o jogador Ronaldinho e o apresentador Silvio Santos.

O que: Nelson Rufino Convida o Samba da Bahia – com participações de Aloísio Menezes, Eduardinho FDM e Rogério Bambeia, e show de abertura com o grupo Samba de Farofa

Quando: 1° de maio – a partir das 14h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água - no Pelourinho

Ingresso: 1kg de alimento não perecível