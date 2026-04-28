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Peça baseada na obra de Chico Xavier chega a Salvador

Um Amor de Renúncia será apresentada no Teatro Jorge Amado, na sexta (1) e sábado (2); Clube CORREIO dá 40% de desconto

Doris Miranda

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:57

Um Amor de Renúncia Crédito: divulgação

Adaptado pela primeira vez para o teatro, o livro Renúncia, de Chico Xavier, ganha versão no espetáculo Um Amor de Renúncia, peça espírita que narra a história de amor e sacrifício de Alcíone e Padre Carlos, ambientado na França do século XVII. O texto explora temas como fé, superação e amor impossível, com destaque para a renúncia e o destino dos personagens em meio à Inquisição. As apresentações em Salvador acontecem na sexta (1) e sábado (2), no Teatro Jorge Amado, Pituba. O Clube CORREIO dá 40% de desconto no valor do ingresso.

A peça é uma adaptação do romance Renúncia, psicografado por Chico Xavier, e se passa na França durante o reinado de Luís XIV. A trama central gira em torno do amor proibido entre Alcione e Padre Carlos, que enfrentam obstáculos como a Inquisição e a necessidade de renúncia.

Peça Um Amor de Renúncia 1 de 7

O espetáculo se ambienta em um período histórico conturbado, com a Santa Inquisição exercendo forte influência na Europa. A peça explora as dificuldades enfrentadas pelos personagens devido às crenças e aos preconceitos da época, mostrando a força do amor e da fé em meio às adversidades.

A adaptação teatral de Um Amor de Renúncia é assinada por Caíque Assunção, que também dirige a montagem. A trilha sonora inclui músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com novos arranjos de Markinhos Moura.