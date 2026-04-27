Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Academia de Letras da Bahia celebra obra de estreia de Adélia Prado

Evento, que acontece nesta quarta (29), às 19h, ao vivo, no canal da ALB no YouTube.

  • Doris Miranda

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:32

Heloísa Prazeres e Rogério Faria Tavares participam do evento Crédito: divulgação

A primeira edição de 2026 do projeto Poesia na Academia (PnA) celebra os 50 anos de publicação de Bagagem, livro de estreia da consagrada poeta Adélia Prado.

Coordenadora do PnA, Heloísa Prazeres, membro da ALB, convidou o escritor e jornalista mineiro Rogério Faria Tavares, membro da Academia Mineira de Letras e membro Correspondente da ALB; a professora Rita Santos, presidente da Cátedra Fidelino de Figueiredo (UNEB); e a escritora Letícia Prata.

A performance musical ficará a cargo da cantora, compositora e poeta Amanda Menezes Alves, do Movimento Alvorecer.

SERVIÇO - Poesia na Academia | quarta-feira (29), às 19h, ao vivo, no canal da Academia de Letras da Bahia (ALB) no YouTube

