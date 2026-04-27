Academia de Letras da Bahia celebra obra de estreia de Adélia Prado

Doris Miranda
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:32
A primeira edição de 2026 do projeto Poesia na Academia (PnA) celebra os 50 anos de publicação de Bagagem, livro de estreia da consagrada poeta Adélia Prado.
Coordenadora do PnA, Heloísa Prazeres, membro da ALB, convidou o escritor e jornalista mineiro Rogério Faria Tavares, membro da Academia Mineira de Letras e membro Correspondente da ALB; a professora Rita Santos, presidente da Cátedra Fidelino de Figueiredo (UNEB); e a escritora Letícia Prata.
A performance musical ficará a cargo da cantora, compositora e poeta Amanda Menezes Alves, do Movimento Alvorecer.
SERVIÇO - Poesia na Academia | quarta-feira (29), às 19h, ao vivo, no canal da Academia de Letras da Bahia (ALB) no YouTube