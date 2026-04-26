Lacrou em Salvadô

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Paula Magalhães
Publicado em 26 de abril de 2026 às 16:00
Fashionista. Neusa Natale (@nataleneusa) montou um look maximalista esportivo com direito a camisa de time e calça camuflada bem volumosa. A jaqueta jeans amarrada na cintura deu um charme extra.
Certeiro. A mistura de colares criou um belo impacto, todos em prata permitiram uma combinação harmônica mesmo eles possuindo formatos e estilos diferentes.
Em casa. A turista norte-americana Danielle Bradley (@yale_meets_world) passeava pelo Corredor da Vitória com um visú fresco em tons de marrom, com direito a muitas pulseiras, saia tie-dye e top de crochê.Totalmente no clima de Salvador.
Tal mãe. Drica Albuquerque (@dricaalbuquerque) sabe do poder do preto, clássico, e apostou na produção toda nesse tom elegante e versátil. Chique!
Tal filha. Ári (sem insta), filha de Drica, segue os passos da mãe e mostra seu estilo pessoal no visual com estética bogo, onde a calça de veludo cotelê terrosa e o colete étnico roubaram a cena.