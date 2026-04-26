Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lacrou em Salvadô

Confira a nossa curadoria

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Paula Magalhães

Publicado em 26 de abril de 2026 às 16:00

Neusa Natale montou um look maximalista esportivo
Neusa Natale montou um look maximalista esportivo Crédito: Helenildo Amaral

Fashionista. Neusa Natale (@nataleneusa) montou um look maximalista esportivo com direito a camisa de time e calça camuflada bem volumosa. A jaqueta jeans amarrada na cintura deu um charme extra.

A mistura de colares criou um belo impacto
A mistura de colares criou um belo impacto Crédito: Helenildo Amaral

Certeiro. A mistura de colares criou um belo impacto, todos em prata permitiram uma combinação harmônica mesmo eles possuindo formatos e estilos diferentes.

A turista norte-americana Danielle Bradley passeava pelo Corredor da Vitória com um visú fresco em tons de marrom
A turista norte-americana Danielle Bradley passeava pelo Corredor da Vitória com um visú fresco em tons de marrom Crédito: Helenildo Amaral

Em casa. A turista norte-americana Danielle Bradley (@yale_meets_world) passeava pelo Corredor da Vitória com um visú fresco em tons de marrom, com direito a muitas pulseiras, saia tie-dye e top de crochê.Totalmente no clima de Salvador.

Drica Albuquerque sabe do poder do preto
Drica Albuquerque sabe do poder do preto Crédito: Helenildo Amaral

Tal mãe. Drica Albuquerque (@dricaalbuquerque) sabe do poder do preto, clássico, e apostou na produção toda nesse tom elegante e versátil. Chique!

Ári, filha de Drica, segue os passos da mãe
Ári, filha de Drica, segue os passos da mãe Crédito: Helenildo Amaral

Tal filha. Ári (sem insta), filha de Drica, segue os passos da mãe e mostra seu estilo pessoal no visual com estética bogo, onde a calça de veludo cotelê terrosa e o colete étnico roubaram a cena.

Mais recentes

Imagem - BTS e a era Arirang: como o grupo transforma cinema, literatura e cultura em linguagem visual

BTS e a era Arirang: como o grupo transforma cinema, literatura e cultura em linguagem visual
Imagem - Filme sobre Michael Jackson tem 2ª maior estreia do ano em meio às críticas; saiba quanto o filme já arrecadou

Filme sobre Michael Jackson tem 2ª maior estreia do ano em meio às críticas; saiba quanto o filme já arrecadou
Imagem - Mais de 1 mil itens de moda, arte e decoração movimentam bazar na Rua Chile

Mais de 1 mil itens de moda, arte e decoração movimentam bazar na Rua Chile