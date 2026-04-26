Moda

Lacrou em Salvadô

Confira a nossa curadoria

Paula Magalhães

Publicado em 26 de abril de 2026 às 16:00

Neusa Natale montou um look maximalista esportivo Crédito: Helenildo Amaral

Fashionista. Neusa Natale (@nataleneusa) montou um look maximalista esportivo com direito a camisa de time e calça camuflada bem volumosa. A jaqueta jeans amarrada na cintura deu um charme extra.

A mistura de colares criou um belo impacto Crédito: Helenildo Amaral

Certeiro. A mistura de colares criou um belo impacto, todos em prata permitiram uma combinação harmônica mesmo eles possuindo formatos e estilos diferentes.

A turista norte-americana Danielle Bradley passeava pelo Corredor da Vitória com um visú fresco em tons de marrom Crédito: Helenildo Amaral

Em casa. A turista norte-americana Danielle Bradley (@yale_meets_world) passeava pelo Corredor da Vitória com um visú fresco em tons de marrom, com direito a muitas pulseiras, saia tie-dye e top de crochê.Totalmente no clima de Salvador.

Drica Albuquerque sabe do poder do preto Crédito: Helenildo Amaral

Tal mãe. Drica Albuquerque (@dricaalbuquerque) sabe do poder do preto, clássico, e apostou na produção toda nesse tom elegante e versátil. Chique!

Ári, filha de Drica, segue os passos da mãe Crédito: Helenildo Amaral