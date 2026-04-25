BILHETERIAS

Filme sobre Michael Jackson tem 2ª maior estreia do ano em meio às críticas; saiba quanto o filme já arrecadou

produção tem sido alvo de críticas por omitir episódios controversos da vida do astro



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2026 às 19:25

Michael Jackson em show no Brasil em 1993 Crédito: Ivo Gonzalez/17.10.1993

O filme Michael alcançou a segunda maior estreia do ano nas bilheterias mundiais, um dos lançamentos de maior impacto de 2026. A produção, que retrata a vida de Michael Jackson, chegou aos cinemas brasileiros e tem gerado debates sobre o legado do artista.

Segundo o site especializado Deadline, o longa já arrecadou cerca de US$ 206,4 milhões (mais de R$ 1 bilhão), sendo US$ 111,4 milhões em 82 mercados internacionais e US$ 95 milhões apenas na América do Norte.

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra 1 de 8

No ranking anual, o único título à frente é Super Mario Galaxy: O Filme, que somou US$ 372,5 milhões em sua semana de estreia global. Entre as produções live-action, “Michael” lidera, superando Devoradores de Estrelas, que abriu com US$ 140,9 milhões no mercado internacional.

Dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista, o filme percorre a trajetória do cantor desde a infância no grupo Jackson 5 até o auge da carreira, no fim dos anos 1980.

Apesar do sucesso comercial, a produção tem sido alvo de críticas por omitir episódios controversos da vida do astro, como as acusações de abuso sexual que vieram à tona em 1993. O projeto também enfrentou entraves legais durante a produção.