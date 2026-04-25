MODA

Mais de 1 mil itens de moda, arte e decoração movimentam bazar na Rua Chile

Mercado de Preta e Betty acontece neste sábado (25), no Chile 27, com entrada gratuita e programação cultural diversa

Gabriela Cruz

Publicado em 25 de abril de 2026 às 07:49

Paula Magalhães e Preta no Chile 27 Crédito: Felupz

O Centro Histórico de Salvador recebe, neste sábado (25), o Mercado de Preta e Betty, evento que reúne moda, gastronomia e cultura independente em um mesmo espaço. A programação acontece das 10h às 19h, no Chile 27, com entrada gratuita.

A iniciativa propõe uma experiência contemporânea ao integrar diferentes expressões da cena criativa local, com brechó, arte, decoração, música e gastronomia. O evento é coordenado pela chef Preta e por Paula Magalhães, responsável pela curadoria de moda e objetos de decoração.

Alinhado a práticas de economia circular e consumo consciente, o mercado destaca o reuso e a valorização de peças com história. A curadoria apresenta itens garimpados a preços acessíveis, enquanto a gastronomia traz um menu exclusivo assinado pela chef Preta, com opções disponíveis para o público durante todo o dia.

O Chile 27, um dos espaços mais recentes da cidade, reforça a proposta do evento ao oferecer uma vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos e um ambiente que combina inovação e charme.

Serviço

Mercado de Preta e Betty

Local: Chile 27

Endereço: Rua Chile, 27

Data: 25 de abril

Horário: das 10h às 19h