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Salvador recebe festival internacional inédito com 13 corais da lusofonia em maio

FICLU promove intercâmbio cultural entre Brasil, Portugal e África com apresentações especiais gratuitas e ação solidária em prol do SESC Mesa Brasil.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:01

A voz que une nações: Salvador recebe, de 2 a 5 de maio, o 1º Festival Internacional de Corais Lusófonos (FICLU)
A voz que une nações: Salvador recebe, de 2 a 5 de maio, o 1º Festival Internacional de Corais Lusófonos (FICLU) Crédito: Divulgação

Entre os dias 02 e 05 de maio, Salvador será o cenário de um encontro cultural histórico: o 1º Festival Internacional de Corais Lusófonos (FICLU). O evento reunirá grupos vocais vindos de diferentes regiões do Brasil, de Portugal e Cabo Verde, celebrando a riqueza da língua portuguesa através do canto coral.

Com apresentações especiais em palcos icônicos da cidade, o festival une arte e solidariedade em uma programação para toda a família.I dealizado pelo Maestro Gilmar Mendonça, o FICLU busca fortalecer os laços entre as nações lusófonas. A mostra, de caráter não competitivo, contará com nomes de destaque internacional, como o coral Clave de Amigos (Porto, Portugal) e Orfeã da Praia (Praia, CaboVerde), além de grupos brasileiros renomados como o Madrigal Cruz Lopes e o coral Alguém Cantando.Roteiro Cultural e Palcos

As apresentações foram distribuídas estrategicamente para ocupar diversos pontos da capital baiana. O público poderá conferir as performances no Teatro SESC Casa do Comércio, no Shopping da Bahia, no Santuário Santa Dulce dos Pobres (Largo de Roma) e na Paróquia Ascensão do Senhor (CAB).

Ingresso Solidário e Regras de Acesso

O FICLU adota o formato de "Ingresso Solidário" para todas as suas exibições, convidando o público a doar 2kg de alimento não perecível em cada local. A arrecadação será destinada a frentes distintas de impacto social:

  • Teatro SESC Casa do Comércio e Shopping da Bahia: Os alimentos serão destinados ao programa SESC Mesa Brasil, rede nacional que combate a fome e o desperdício.
  • Santuário Santa Dulce e Paróquia Ascensão do Senhor: As doações serão direcionadas às obras sociais mantidas pelas próprias instituições religiosas.
  • Para as apresentações especiais no Teatro SESC Casa do Comércio, é indispensável a reserva prévia do lugar através do site oficial. 

Vale ressaltar que a inscrição garante o acesso ao teatro, sendo a ocupação definida por ordem de chegada até o início do espetáculo. Nos shoppings e igrejas, o acesso também ocorre por ordem de chegada, sujeito à lotação dos espaços.

SERVIÇO

Evento: 1º FICLU - Festival Internacional de Corais Lusófonos

Data: 02 a 05 de maio de 2026

Locais: Teatro SESC Casa do Comércio, Shopping da Bahia, Santuário Santa Dulce dos Pobres e Paróquia Ascensão do Senhor.

Entrada: Ingresso Solidário (2kg de alimento não perecível).

Reserva de Ingressos (Teatro): www.ficlu.com.br/programacao

Instagram: @festivalficlu 

Com assessoria

Tags:

Cultura Corais Língua Portuguesa

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