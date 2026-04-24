Salvador recebe festival internacional inédito com 13 corais da lusofonia em maio

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:01
Entre os dias 02 e 05 de maio, Salvador será o cenário de um encontro cultural histórico: o 1º Festival Internacional de Corais Lusófonos (FICLU). O evento reunirá grupos vocais vindos de diferentes regiões do Brasil, de Portugal e Cabo Verde, celebrando a riqueza da língua portuguesa através do canto coral.
Com apresentações especiais em palcos icônicos da cidade, o festival une arte e solidariedade em uma programação para toda a família.I dealizado pelo Maestro Gilmar Mendonça, o FICLU busca fortalecer os laços entre as nações lusófonas. A mostra, de caráter não competitivo, contará com nomes de destaque internacional, como o coral Clave de Amigos (Porto, Portugal) e Orfeã da Praia (Praia, CaboVerde), além de grupos brasileiros renomados como o Madrigal Cruz Lopes e o coral Alguém Cantando.Roteiro Cultural e Palcos
As apresentações foram distribuídas estrategicamente para ocupar diversos pontos da capital baiana. O público poderá conferir as performances no Teatro SESC Casa do Comércio, no Shopping da Bahia, no Santuário Santa Dulce dos Pobres (Largo de Roma) e na Paróquia Ascensão do Senhor (CAB).
Ingresso Solidário e Regras de Acesso
O FICLU adota o formato de "Ingresso Solidário" para todas as suas exibições, convidando o público a doar 2kg de alimento não perecível em cada local. A arrecadação será destinada a frentes distintas de impacto social:
Vale ressaltar que a inscrição garante o acesso ao teatro, sendo a ocupação definida por ordem de chegada até o início do espetáculo. Nos shoppings e igrejas, o acesso também ocorre por ordem de chegada, sujeito à lotação dos espaços.
SERVIÇO
Evento: 1º FICLU - Festival Internacional de Corais Lusófonos
Data: 02 a 05 de maio de 2026
Locais: Teatro SESC Casa do Comércio, Shopping da Bahia, Santuário Santa Dulce dos Pobres e Paróquia Ascensão do Senhor.
Entrada: Ingresso Solidário (2kg de alimento não perecível).
Reserva de Ingressos (Teatro): www.ficlu.com.br/programacao
Instagram: @festivalficlu
Com assessoria