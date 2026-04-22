Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é “Heterossexualidade Compulsória”? Termo foi usado em desabafo pela filha de Xanddy e Carla Perez

Camilly Vitória compartilhou relato sobre pressões culturais que dificultam o autoconhecimento de mulheres lésbicas

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:34

Camilly Victória falou sobre autodescoberta, pressão social e explicou por que prefere manter o namoro discreto
Camilly Victória falou sobre autodescoberta e pressão social Crédito: Reprodução

A cantora Camilly Victória usou suas redes sociais na última quarta-feira (15) para abordar o processo de compreensão da própria sexualidade, destacando o impacto da heterossexualidade compulsória em sua trajetória. Em interação com seguidores no Instagram, a artista revelou ter vivenciado essa pressão social antes de entender seus verdadeiros desejos.

"Muitas lésbicas também passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como às vezes leva tempo para entender o que a gente realmente sente", afirmou a filha de Xanddy e Carla Perez. O relato da cantora joga luz sobre um mecanismo cultural que impõe o relacionamento com o gênero oposto como a única trajetória legítima para as mulheres.

Mas afinal, o que é a heterossexualidade compulsória?

A heterossexualidade compulsória é descrita como uma construção social que condiciona mulheres a seguirem um roteiro pré-estabelecido, focado em encontrar "o homem da vida", casar e ter filhos. De acordo com o conceito, essa imposição funciona como uma barreira ao autoconhecimento, forçando pessoas LGBTQIA+ a tentarem se enquadrar em padrões heteronormativos por anos até que consigam identificar suas orientações afetivas.

Para Camilly, compartilhar essa experiência serve como um meio de acolhimento para outras mulheres que enfrentam dilemas semelhantes. A artista reforçou que o tempo para a autodescoberta é relativo e que a pressão externa muitas vezes mascara os sentimentos individuais, dificultando o processo de aceitação e visibilidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O leque e a revolução LGBT no Carnaval de Salvador

Conheça 10 festas e lugares da cena LGBTQIAPN+ em Salvador

Bahia é o 2º estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+

Bloco Alfabeta leva samba LGBTQIAPN+ às ruas de Salvador neste sábado (17)

Hotel para público LGBTQIA+ pega fogo e hóspede fica em estado grave

Tags:

Carla Perez E Xanddy Homofobia Lésbica Lgbt

Mais recentes

Imagem - O ingrediente inesperado que está no coquetel “Lá Nela!”

O ingrediente inesperado que está no coquetel “Lá Nela!”
Imagem - Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia

Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia
Imagem - Com lançamento de Arirang, BTS coloca em evidência o artesanato tradicional coreano

Com lançamento de Arirang, BTS coloca em evidência o artesanato tradicional coreano