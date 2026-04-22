O que é “Heterossexualidade Compulsória”? Termo foi usado em desabafo pela filha de Xanddy e Carla Perez

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Nauan Sacramento
Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:34
A cantora Camilly Victória usou suas redes sociais na última quarta-feira (15) para abordar o processo de compreensão da própria sexualidade, destacando o impacto da heterossexualidade compulsória em sua trajetória. Em interação com seguidores no Instagram, a artista revelou ter vivenciado essa pressão social antes de entender seus verdadeiros desejos.
"Muitas lésbicas também passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como às vezes leva tempo para entender o que a gente realmente sente", afirmou a filha de Xanddy e Carla Perez. O relato da cantora joga luz sobre um mecanismo cultural que impõe o relacionamento com o gênero oposto como a única trajetória legítima para as mulheres.
A heterossexualidade compulsória é descrita como uma construção social que condiciona mulheres a seguirem um roteiro pré-estabelecido, focado em encontrar "o homem da vida", casar e ter filhos. De acordo com o conceito, essa imposição funciona como uma barreira ao autoconhecimento, forçando pessoas LGBTQIA+ a tentarem se enquadrar em padrões heteronormativos por anos até que consigam identificar suas orientações afetivas.
Para Camilly, compartilhar essa experiência serve como um meio de acolhimento para outras mulheres que enfrentam dilemas semelhantes. A artista reforçou que o tempo para a autodescoberta é relativo e que a pressão externa muitas vezes mascara os sentimentos individuais, dificultando o processo de aceitação e visibilidade.