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O que é “Heterossexualidade Compulsória”? Termo foi usado em desabafo pela filha de Xanddy e Carla Perez

Camilly Vitória compartilhou relato sobre pressões culturais que dificultam o autoconhecimento de mulheres lésbicas

Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:34

Camilly Victória falou sobre autodescoberta e pressão social Crédito: Reprodução

A cantora Camilly Victória usou suas redes sociais na última quarta-feira (15) para abordar o processo de compreensão da própria sexualidade, destacando o impacto da heterossexualidade compulsória em sua trajetória. Em interação com seguidores no Instagram, a artista revelou ter vivenciado essa pressão social antes de entender seus verdadeiros desejos.

"Muitas lésbicas também passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como às vezes leva tempo para entender o que a gente realmente sente", afirmou a filha de Xanddy e Carla Perez. O relato da cantora joga luz sobre um mecanismo cultural que impõe o relacionamento com o gênero oposto como a única trajetória legítima para as mulheres.

Mas afinal, o que é a heterossexualidade compulsória?

A heterossexualidade compulsória é descrita como uma construção social que condiciona mulheres a seguirem um roteiro pré-estabelecido, focado em encontrar "o homem da vida", casar e ter filhos. De acordo com o conceito, essa imposição funciona como uma barreira ao autoconhecimento, forçando pessoas LGBTQIA+ a tentarem se enquadrar em padrões heteronormativos por anos até que consigam identificar suas orientações afetivas.