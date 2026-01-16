FOLIA ANTECIPADA

Bloco Alfabeta leva samba LGBTQIAPN+ às ruas de Salvador neste sábado (17)

O desfile começa às 15h, no Rio Vermelho, e é aberto ao público

Monique Lobo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:58

Bloco Alfabeta Crédito: Divulgação

Salvador recebe neste sábado (17), a primeira saída oficial do Bloco Alfabeta, iniciativa que reafirma o samba como território de diversidade a partir da perspectiva LGBTQIAPN+. O desfile, que começa às 15h, é aberto ao público.

A concentração acontece na Rua do Meio, na região da Praça Brigadeiro Faria Rocha, de onde o cortejo segue em direção ao Largo da Mariquita. Após o desfile, a programação continua com a Festa da Apósteose, que será realizada na Casa Rosa, na Praça Colombo, das 18h às 23h. Os ingressos para a Apósteose custam R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), e estão disponíveis para na plataforma Sympla. ( https://www.sympla.com.br/evento/festa-da-aposteose-2026-com-portella-acucar-e-casa-criola/3265302 )

Com proposta de ocupação cultural e simbólica do espaço urbano, o Alfabeta nasce como um bloco feito para a comunidade LGBTQIAPN+, mas aberto a todos os públicos, unindo samba, cultura negra, diversidade corporal e acessibilidade.

Samba e memória

O Grupo Recreativo de Ocupação Lacrativa Alfabeta aposta no resgate de figuras históricas do samba cujas identidades foram silenciadas. O repertório e a narrativa do bloco dialogam com nomes como Ismael Silva, um dos fundadores da primeira escola de samba do Brasil, e o baiano Assis Valente, autor de clássicos como "Brasil Pandeiro" e "Camisa Listrada".

Para Adriano Marques, idealizador do projeto, o Alfabeta é um bloco para todo mundo, mas feito por e para a comunidade LGBT+, para contar a história que o machismo e a LGBTfobia tentaram apagar.

A estreia do bloco traz ainda o compromisso com a acessibilidade. O ator e modelo Maurício Rosário, artista surdo, será o porta-bandeiras do Alfabeta e também é o criador do sinal oficial do bloco em Libras. A comissão de frente contará com pessoas com deficiência auditiva, sob coreografia de Alisson George, mestre em Dança pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).