Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador

Banda Chiclete com Banana iria se apresentar no circuito do Campo Grande

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:41

Multidão segue o trio no Campo Grande
Multidão segue trio no Campo Grande Crédito: Arquivo CORREIO

A organização do bloco Os Internacionais anunciou o cancelamento de um dos desfiles previstos para o Carnaval de Salvador deste ano. Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (16), a decisão foi tomada por dificuldades na captação de recursos, patrocínios e motivos operacionais.

De acordo com a nota, o desfile que estava programado para a segunda-feira de Carnaval, no circuito Campo Grande, com a banda Chiclete com Banana, não será realizado.

A organização informou ainda que os foliões que já efetuaram o pagamento referente a apresentação terão os valores integralmente devolvidos. Para mais informações sobre o processo de reembolso, foi disponibilizado o telefone (71) 98241-6193.

Apesar do cancelamento, o bloco confirmou que o desfile de domingo está mantido. A apresentação contará com a banda É o Tchan, no Campo Grande. 

"A organização pede sinceras desculpas a todos os foliões, parceiros e patrocinadores por quaisquer transtornos ocasionados, reafirmando seu compromisso com a transparência, o respeito ao público e a responsabilidade na condução de suas atividades", afirma o bloco, em nota. 

Durante mais de 30 anos, o cantor Bell Marques esteve à frente da banda Chiclete com Banana. O artista deixou o grupo em 2013, quando anunciou o início da carreira solo. 

