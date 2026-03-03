Acesse sua conta
Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação

Evento acontece até domingo (8) no Centro Histórico

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:10

Salvador gastronomia acontece no Centro da cidade
Salvador gastronomia acontece no Centro da cidade Crédito: Divulgação

O Salvador Gastronomia, festival gastronômico oficial da cidade, acontece entre quinta-feira (5) e domingo (8), das 15h às 21h, com entrada gratuíta, no Centro Histórico de Salvador. O evento vai reunir cozinhas autorais, feira a céu aberto e apresentações ao pôr do sol na Praça Tomé de Souza, na Rua Chile e no entorno do Palacete Tirachapéu.

O evento terá shows e DJs no fim da tarde, sempre entre 17h30 e 19h30. A música surge como extensão da vivência gastronômica, segundo os organizadores. 

A cantora Illy, abre a programação na quinta-feira (5), seguida de DJ convidado. Na sexta-feira (6), sobem ao palco Geleia Solar e DJ LA. No sábado (7), é a vez de Tiri de Castro e DJ Santz. O encerramento, no domingo (8), fica por conta do show “Mamãe Eu Quero”, com Mãeana, Pedro de Rosa Morais, Stella Maris e Brina Costaa.

Na gastronomia, o evento já conta com os restaurantes Taste of Transitions, Casarìa, Pala7, Preta, Di Janela, Carvão, Gelato Luce, Divino Pãozito e Manga Mar.

Cada participante apresenta pratos autorais em formatos pensados para o consumo ao ar livre, priorizando acessibilidade, boa circulação e compartilhamento, além de estimular a descoberta de novos sabores. 

