SEJA FELIZ

Edição desta sexta (6) do CORREIO terá novo item exclusivo em homenagem ao Dia da Mulher

Exemplar do dia e item serão vendidos por apenas R$ 13,00

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:06

Nesta sexta-feira (6), o jornal Correio estará acompanhado de uma lembrança em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na data, o exemplar poderá ser adquirido com um item exclusivo: uma nécessaire.

Os leitores poderão escolher entre duas variações de cor, vermelha ou branca, com uma frase personalizada especialmente para a ocasião, que sintetiza o desejo para o momento: “Seja feliz”.

Veja qual será o item que acompanhará a edição do CORREIO* de sexta 1 de 2

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 13,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na mesma data, a edição sem o item será comercializada por R$ 2,25.