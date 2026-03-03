Acesse sua conta
Edição desta sexta (6) do CORREIO terá novo item exclusivo em homenagem ao Dia da Mulher

Exemplar do dia e item serão vendidos por apenas R$ 13,00

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:06

logo correio ba og image
logo correio ba og image Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (6), o jornal Correio estará acompanhado de uma lembrança em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na data, o exemplar poderá ser adquirido com um item exclusivo: uma nécessaire.

Os leitores poderão escolher entre duas variações de cor, vermelha ou branca, com uma frase personalizada especialmente para a ocasião, que sintetiza o desejo para o momento: “Seja feliz”.

Veja qual será o item que acompanhará a edição do CORREIO* de sexta

Item do CORREIO* por Divulgação
Item do CORREIO* por Divulgação
1 de 2
Item do CORREIO* por Divulgação

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 13,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na mesma data, a edição sem o item será comercializada por R$ 2,25.

Para os assinantes do CORREIO, basta ligar para a central de atendimento na sexta-feira e solicitar a nécessaire por meio do número (71) 3480-9140 ou pelo WhatsApp (71) 98951-3000. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato. A entrega para assinantes será realizada apenas na capital. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

