Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Oportunidades contemplam ensino médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:21

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um concurso público com 471 vagas, sendo 300 imediatas. Há oportunidades para formação de cadastro reserva no quadro efetivo de servidores da educação municipal. Os candidatos podem se inscrever até o dia 16 de março de 2026, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação La Salle, banca organizadora.

As 300 vagas imediatas são para o cargo de Auxiliar de Apoio Escolar, escolaridade de nível médio com carga horária de 30 horas semanais, curso profissionalizante ou de aperfeiçoamento na área da educação, com carga horária de no mínimo 180 horas, concluídos até a data da posse. O vencimento básico de R$ 1.796,05.

Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo

Para Secretário Escolar, também de nível médio, são oferecidas 5 vagas mais cadastro reserva, com salário de R$ 2.450,98 para 40 horas semanais. Para o secretário de Educação Jéferson Falcão, o concurso público representa um investimento estratégico no fortalecimento da rede municipal e um passo concreto no avanço das políticas de educação infantil e inclusão.

Para Professor de Currículo/Séries Iniciais, são 100 vagas imediatas mais cadastro reserva, com salário de R$ 3.080,80 para 20 horas semanais. Já para a Educação Infantil, as oportunidades se dividem em cinco vagas para 25 horas (salário de R$ 3.852,99) e cinco vagas para 30 horas (salário de R$ 4.623,61), ambas com cadastro reserva.

O edital também prevê 50 vagas imediatas mais cadastro reserva para Orientador Educacional, cargo de nível superior com remuneração de R$ 2.824,09 para 20 horas semanais. Professores de disciplinas específicas também encontram oportunidades: Língua Inglesa (2 vagas + CR), Matemática (4 vagas + CR) e cadastro reserva para as disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa, História, Artes, Educação Física, Filosofia, Geografia e Sociologia. Todos esses cargos de professor específico contam com salário de R$ 3.080,80 para 20 horas semanais.

Provas

A data provável para a aplicação das provas objetivas é 19 de abril de 2026.

Para os cargos de nível superior na área do magistério, a seleção será composta por provas objetivas e de títulos. Já para os cargos de nível médio (Auxiliar de Apoio Escolar e Secretário Escolar), haverá apenas provas objetivas.

O edital completo com todas as informações, incluindo conteúdo programático e cronograma detalhado, já está disponível para consulta nos sites oficiais da Prefeitura de São Leopoldo (saoleopoldo.rs.gov.br) e da Fundação La Salle.

