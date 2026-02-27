Acesse sua conta
Novo edital de concurso para órgão do governo abre 200 vagas com salários de até R$ 7,4 mil na Bahia

Inscrições serão abertas no dia 6 de março

  Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:46

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)
Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) Crédito: Ascom/Adab

O Governo da Bahia republicou, nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital SAEB nº 01/2026 do concurso público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas para reforçar a atuação da autarquia na promoção da sanidade animal e vegetal e na segurança sanitária da produção agropecuária no estado, com salários de até R$ 7.445,86.

O reforço no quadro técnico deve ampliar a capacidade operacional da agência e fortalecer as políticas públicas de defesa agropecuária em todas as regiões da Bahia. A expectativa é que a ampliação da equipe impacte diretamente a qualidade, a competitividade e a sustentabilidade do setor agropecuário baiano.

As oportunidades são para os cargos de fiscal estadual agropecuário e técnico em fiscalização agropecuária. Das 200 vagas, 80 são destinadas a médicos-veterinários, 80 a engenheiros agrônomos e 40 a profissionais de nível técnico nas áreas de agropecuária, agricultura, agroecologia, zootecnia, florestal e agroindústria.

As inscrições estarão abertas entre os dias 6 e 31 de março de 2026 e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

As provas estão previstas para o dia 24 de maio de 2026 e serão aplicadas em Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. O edital republicado substitui a versão anterior e traz as regras atualizadas, etapas e o cronograma oficial do certame. O documento completo pode ser consultado no site do DOE e na página da banca organizadora.

Tags:

Bahia Salvador Emprego

