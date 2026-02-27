Acesse sua conta
Receita paga lote da malha fina de fevereiro do Imposto de Renda; saiba como consultar

Cerca de 205 mil contribuintes vão dividir R$ 578,97 milhões em restituições nesta sexta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:17

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (27) o lote da malha fina de fevereiro do Imposto de Renda. Ao todo, 204.824 contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco receberão R$ 578,97 milhões. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Desse total, R$ 337,69 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal.

A distribuição das restituições ocorre da seguinte forma:

127.585 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;

39.290 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos;

17.318 contribuintes sem prioridade legal;

10.735 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

6.632 contribuintes com mais de 80 anos;

3.264 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

A consulta ao lote está disponível desde o último dia 20, no site da Receita Federal. Para verificar, o contribuinte deve acessar a área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. A checagem também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para celulares e tablets.

Como será realizado o pagamento?

O pagamento será realizado na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

Quem não estiver na lista deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para consultar o extrato da declaração. Caso haja pendências, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.

Se a restituição não for creditada, como em casos de conta desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá agendar o crédito em outra conta de sua titularidade pelo Portal BB ou pelos canais de atendimento da instituição.

Após um ano sem resgate, será necessário solicitar o valor pelo portal e-CAC, na opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”, disponível na área “Meu Imposto de Renda”.

Tags:

Imposto

