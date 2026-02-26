Acesse sua conta
Prefeitura baiana abre vagas em seleção com salários de até R$ 3,5 mil para 20h de trabalho

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21:22

Prefeitura de São Sebastião do Passé
Prefeitura de São Sebastião do Passé Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), lançou um processo seletivo simplificado com 586 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva para diferentes secretarias. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (4). Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As candidaturas devem ser feitas por meio do site da banca organizadora do certame, a Concepção Consultoria Técnica Especializada.

Veja vagas do concurso da Prefeitura de São Sebastião do Passé

A seleção será composta por até três etapas. A primeira é a prova técnica situacional, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada apenas aos cargos de nível superior. Também haverá avaliação de habilidades e perfil, de caráter eliminatório e classificatório, para alguns cargos; avaliação didático-prática, igualmente eliminatória e classificatória, para determinados cargos; e avaliação prática, com o mesmo caráter, para outros.

O processo seletivo visa atender às demandas emergenciais da administração municipal. O prazo de validade do edital é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Veja o edital completo.

