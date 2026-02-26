Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marinha lança edital com mais de 1,6 mil vagas para fuzileiro naval; remuneração inicial é de R$ 2.505

Inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de abril

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:25

Fuzileiros Navais
Fuzileiros Navais Crédito: Divulgação

A Marinha do Brasil acaba de lançar um edital com 1680 mil vagas para soldado fuzileiro Naval. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de abril. As oportunidades são para homens e mulheres que sonham em fazer parte da tropa anfíbia da Força Naval. O edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais foi publicado no Diário Oficial da União, para as Turmas I e II de 2027. Durante o curso de formação os candidatos vão receber bolsa auxílio no valor de R$ 1.424,26. Após a formatura, a remuneração inicial passa a ser de R$ 2.505,10.

As vagas do concurso estão distribuídas igualmente entre as duas turmas do ano de 2027. Em cada etapa, serão oferecidas 720 vagas para candidatos do sexo masculino e 120 para o sexo feminino. As oportunidades contemplam organizações militares em cidades como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal(RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Marinha lança edital com mais de 1,6 mil vagas para Soldado Fuzileiro Naval

Fuzileiros Navais por Divulgação
Fuzileiros Navais por Divulgação
Fuzileiros Navais por Divulgação
Fuzileiros Navais por Divulgação
Fuzileiros Navais por Divulgação
Fuzileiros Navais por Divulgação
1 de 6
Fuzileiros Navais por Divulgação

Para Salvador, são oferecidas 10 vagas na primeira etapa (7 para o sexo masculino e 3 para o sexo feminino) e 30 vagas na segunda etapa (27 para o sexo masculino e 3 para o sexo feminino). As inscrições deverão ser realizadas pela internet, por meio da página oficial do concurso, no endereço eletrônico www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu “Concursos para o CFN”, ou pelo aplicativo “Adsumus Sempre”.

No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar o Órgão Executor da Seleção onde desejam realizar as etapas do concurso; o local onde desejam servir em ordem crescente de preferência; e a Turma I ou Turma II/2027. Podem se inscrever candidatos brasileiros, voluntários, de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 30 de junho de 2027, que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, além de atenderem aos demais requisitos previstos no edital, incluindo altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

Inscrições

A taxa de inscrição é de R$ 40. Há a possibilidade de isenção para os candidatos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal e para os candidatos doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Aqueles que desejarem solicitar a isenção da taxa devem apresentar requerimento entre os dias 19 a 27 de fevereiro de 2026, conforme as regras previstas no edital.

O concurso é composto por Exame de Escolaridade, de caráter eliminatório e classificatório, seguido dos eventos complementares, que incluem verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de confirmação complementar à Autodeclaração.

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o período de adaptação, onde será constatado, na prática, a sua aptidão para a carreira. O Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais terá duração aproximada de 17 semanas, será realizado sob regime de internato e dedicação exclusiva e ocorrerá no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro (RJ) e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília (DF).

Durante o curso, o Aprendiz-Fuzileiro Naval receberá alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.424,26. Após a formatura, a remuneração inicial passa a ser de R$ 2.505,10. Com a conclusão do Curso de Formação, os Soldados (FN) participam de diversas Operações em todo o território nacional. Além disso, atendidos os requisitos constantes no Plano de Carreira de Praças da Marinha (PCPM), é possível, ao longo da carreira, adquirir estabilidade e receber promoções até a graduação de Suboficial (SO).

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) é uma força de pronto emprego de caráter expedicionário, composta exclusivamente por militares treinados para o combate em terra, mar e ar. Seu objetivo é assegurar a projeção do Poder Naval em terra, por meio de desembarques realizados em conjunto com navios, aeronaves e efetivos da Marinha do Brasil.

Mais recentes

Imagem - Comissão é formada para concurso estadual com salários a partir de R$ 10 mil

Comissão é formada para concurso estadual com salários a partir de R$ 10 mil
Imagem - Regras da Previdência ficam mais duras em 2026 e afetam quem está perto de se aposentar

Regras da Previdência ficam mais duras em 2026 e afetam quem está perto de se aposentar
Imagem - Quais doenças dão direito à isenção de Imposto de Renda?

Quais doenças dão direito à isenção de Imposto de Renda?

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio
02

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana
03

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos
04

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos