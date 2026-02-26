OPORTUNIDADE

Marinha lança edital com mais de 1,6 mil vagas para fuzileiro naval; remuneração inicial é de R$ 2.505

Inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de abril

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:25

Fuzileiros Navais Crédito: Divulgação

A Marinha do Brasil acaba de lançar um edital com 1680 mil vagas para soldado fuzileiro Naval. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de abril. As oportunidades são para homens e mulheres que sonham em fazer parte da tropa anfíbia da Força Naval. O edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais foi publicado no Diário Oficial da União, para as Turmas I e II de 2027. Durante o curso de formação os candidatos vão receber bolsa auxílio no valor de R$ 1.424,26. Após a formatura, a remuneração inicial passa a ser de R$ 2.505,10.

As vagas do concurso estão distribuídas igualmente entre as duas turmas do ano de 2027. Em cada etapa, serão oferecidas 720 vagas para candidatos do sexo masculino e 120 para o sexo feminino. As oportunidades contemplam organizações militares em cidades como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal(RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Para Salvador, são oferecidas 10 vagas na primeira etapa (7 para o sexo masculino e 3 para o sexo feminino) e 30 vagas na segunda etapa (27 para o sexo masculino e 3 para o sexo feminino). As inscrições deverão ser realizadas pela internet, por meio da página oficial do concurso, no endereço eletrônico www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu “Concursos para o CFN”, ou pelo aplicativo “Adsumus Sempre”.

No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar o Órgão Executor da Seleção onde desejam realizar as etapas do concurso; o local onde desejam servir em ordem crescente de preferência; e a Turma I ou Turma II/2027. Podem se inscrever candidatos brasileiros, voluntários, de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 30 de junho de 2027, que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, além de atenderem aos demais requisitos previstos no edital, incluindo altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

Inscrições

A taxa de inscrição é de R$ 40. Há a possibilidade de isenção para os candidatos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal e para os candidatos doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Aqueles que desejarem solicitar a isenção da taxa devem apresentar requerimento entre os dias 19 a 27 de fevereiro de 2026, conforme as regras previstas no edital.

O concurso é composto por Exame de Escolaridade, de caráter eliminatório e classificatório, seguido dos eventos complementares, que incluem verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de confirmação complementar à Autodeclaração.

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o período de adaptação, onde será constatado, na prática, a sua aptidão para a carreira. O Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais terá duração aproximada de 17 semanas, será realizado sob regime de internato e dedicação exclusiva e ocorrerá no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro (RJ) e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília (DF).

Durante o curso, o Aprendiz-Fuzileiro Naval receberá alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.424,26. Após a formatura, a remuneração inicial passa a ser de R$ 2.505,10. Com a conclusão do Curso de Formação, os Soldados (FN) participam de diversas Operações em todo o território nacional. Além disso, atendidos os requisitos constantes no Plano de Carreira de Praças da Marinha (PCPM), é possível, ao longo da carreira, adquirir estabilidade e receber promoções até a graduação de Suboficial (SO).