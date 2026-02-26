Acesse sua conta
Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos com marcas de tiros

Casal estava junto há dez anos;  polícia ainda investiga as circunstâncias das mortes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14:25

Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos
Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos Crédito: Reprodução

O policial penal Rogério Naves de Lima. 49 anos, e a sua esposa, a advogada Sara Núbia Siqueira Guedes Torres, 39, foram encontrados mortos dentro de casa, no bairro Vila São João, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar, os corpos estavam no quarto, com ferimentos por disparos de arma de fogo. As mortes aconteceram na madrugada de quarta-feira (25). As informações são do G1 Goiás.

De acordo com informações da Polícia Civil, a investigação sobre como ocorreram as mortes ainda está em fase inicial e sob a responsabilidade da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) da capital. Não há informações ainda sobre o dia e local do velório e o sepultamento do casal.

A Polícia Penal de Goiás lamentou a morte de Rogério, em seu perfil do Instagram, se solidarizando com familiares e amigos. "Que Deus conceda conforto, força e fé para atravessar este momento de dor", afirmou a instituição.

A advogada costumava postar fotos com o esposo em seu perfil do Instagram. Muitas postagens tinham declarações de amor. "Família não é sorte. É ordem, responsabilidade e propósito", disse. Amigo do casal, o vereador Wenison Ramos, de Campestre de Goiás, no oeste do estado, contou ao g1 que os dois estavam casados há 10 anos. Eles não tinham filhos. Apenas Rogério tinha, de outro relacionamento.

O parlamentar conta que o policial era amigo da sua família há mais de 20 anos. "Convivi com o Rogério desde a minha infância. Para mim, é uma perda muito grande, pois tinha uma consideração muito grande por ele. Ficam aqui os meus sinceros sentimentos a toda família", afirmou.

