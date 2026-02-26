ESTADO DE CHOQUE

Metrô demite funcionário que se recusou a ajudar vítima de assédio sexual em estação

Além de ignorar a denúncia, o homem justificou que a roupa da mulher teria sido o motivo do crime

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:40

Metrô demite funcionário que se recusou a ajudar vítima de assédio sexual em estação Crédito: Divulgação

O Metrô de São Paulo demitiu um funcionário que se recusou a ajudar uma vítima de assédio sexual na estação Sé, no Centro da cidade. O caso ocorreu na quarta-feira (25) dentro do trem da linha 3-Vermelha. Após ser assediada, a passageira desceu na plataforma para pedir ajuda a um funcionário do Metrô. Além de ignorar a denúncia, o homem justificou que a roupa da mulher teria sido o motivo do crime, culpando-a. As informações são do G1 SP.

De acordo com informações do Metrô, embora o funcionário que foi demitido tenha negado ajuda, outros funcionários acolheram a vítima, que não quis registrar boletim de ocorrência. No mesmo dia, uma passageira da linha 7-Rubi, administrada pela concessionária TIC Trens, sofreu assédio no trem na estação Água Branca, na Zona Oeste da capital.