CRIME

Bicheiro mais 'sanguinário' do RJ e chefe da máfia de cigarro é preso em mansão

Adilson Oliveira Coutinho Filho foi preso na manhã desta quinta-feira (26)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:49

Bicheiro foi preso em mansão no RJ Crédito: Reprodução

Um dos bicheiros mais procurados do Rio de Janeiro, Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, foi preso na manhã desta quinta-feira (26), após anos de buscas. Ele foi localizado em uma mansão em Cabo Frio (RJ) durante uma força-tarefa conduzida pelas polícias Civil e Federal.

Adilsinho faz parte da cúpula do jogo do bicho, controlando áreas da capital, além de ser apontado como o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do Rio de Janeiro. Além dele, o policial militar Diego D’arribada Rebello de Lima, que fazia a segurança do bicheiro, também foi preso.

O superintendente regional da Polícia Federal, Fábio Galvão, disse à imprensa que foram três tentativas até que a polícia conseguisse prender o bicheiro. Adilsinho é considerado como "o mais sanguinário do jogo do bicho".

"É um trabalho árduo, muito difícil. Terceira tentativa de prisão, que é muito dificultada pela proteção, sobretudo de policiais, que goza principalmente a máfia do jogo do bicho. E hoje a gente conseguiu prender o mais sanguinário dos capos do jogo do bicho. Então foi um presente para a sociedade fluminense a prisão, um baque para a máfia do jogo do bicho", disse o da PF.

A Polícia Federal divulgou ainda que uma das fábricas de cigarro clandestinas ligadas ao bicheiro mantinha estrangeiros trabalhando em condição análoga à escravidão. "A gente, em uma delas, constatou a presença de mais de 20 paraguaios que estavam trabalhando em condição análoga à escravidão. Isso sem falar nas outras duas fábricas que a gente deu a batida e apreendeu todos os equipamentos, sobretudo na região da Baixada Fluminense", falou Fábio Galvão.

