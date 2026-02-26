Acesse sua conta
Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Medida tem como base a Lei nº 8.553, de 28 de janeiro de 2014

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:22

Imóvel abandonado no Comércio
Imóvel abandonado no Comércio Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Imóveis fechados, deteriorados e sem qualquer função social continuam marcando a paisagem de áreas centrais em grandes cidades brasileiras — um problema que se agrava em municípios com forte apelo histórico. Em Salvador, o bairro do Comércio é um dos exemplos mais evidentes dessa realidade, com prédios abandonados que há anos aguardam destinação e acabam travando iniciativas de requalificação urbana.

Na tentativa de mudar esse cenário, a Prefeitura publicou, nesta quarta-feira (25), decretos autorizando o município a tomar posse de 36 imóveis localizados na região. A medida tem como base a Lei nº 8.553, de 28 de janeiro de 2014, que trata da arrecadação e encampação de imóveis urbanos abandonados, regulamentada pelo Decreto nº 40.025, de 10 de abril de 2025.

A iniciativa é conduzida pelas secretarias municipais da Fazenda e de Cultura e Turismo (Secult), com participação técnica da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), e está inserida no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). A proposta é reverter o esvaziamento da área, estimular novos usos para os prédios e contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural da capital.

