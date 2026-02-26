PROMOÇÃO

Shopping de Salvador terá shows e descontos de até 50% em semana do Dia da Mulher

Evento acontece de 1º a 8 de março com ativações no mall, ofertas exclusivas, apresentações musicais 100% femininas e interação com o público

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:27

Compras Crédito: Shutterstock

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Bela Vista promove, entre os dias 1º e 8 de março, o Circuito Bela Mulher, uma semana especial dedicada a valorizar, inspirar e homenagear o protagonismo feminino. A programação inclui ativações espalhadas pelo mall, experiências interativas, ofertas exclusivas nas lojas participantes e uma agenda cultural com apresentações musicais comandadas apenas por mulheres.

A trilha sonora da semana será embalada por artistas mulheres que se apresentam no palco do shopping, localizado na Praça de Alimentação (Piso L2), em datas selecionadas, sempre das 18h às 20h. No dia 1º de março (domingo), Thaís Muniz abre a programação; no dia 2 (segunda-feira), é a vez da Seresta Márcia Jende; no dia 6 (sexta-feira), Rita As Marias sobe ao palco; no dia 7 (sábado), Liz Matos anima o público; e no dia 8 de março (domingo), encerrando a programação no Dia Internacional da Mulher, Natália Soares comanda a apresentação especial.

Para a gerente de marketing do shopping, Juliana Brandão, o Circuito Bela Mulher reforça o compromisso do empreendimento com a valorização feminina. “O Circuito Bela Mulher foi pensado para proporcionar uma experiência completa às nossas clientes, unindo cultura, lazer, autocuidado e oportunidades de compra com benefícios exclusivos. É uma forma de reconhecer a força e a importância das mulheres na nossa sociedade, criando um ambiente de celebração e acolhimento ao longo de toda a semana”, destaca.

Além das promoções e da programação musical, o shopping contará com ativações especiais, estimulando a interação e tornando a experiência ainda mais marcante para quem passar pelo mall durante o período. No domingo (8), ainda haverá uma ação de massoterapia na praça de alimentação, das 14h às 18h.

Ofertas

Durante o período, clientes poderão aproveitar descontos especiais e condições diferenciadas em diversas operações do shopping. Entre os destaques estão a Juvan’s, com 10% de desconto em peças femininas; a Mahogany, com 10% de desconto em compras e acima de R$ 400 em compras ganha um hidratante corporal vivence 120ml; a Comparatto, com peças de R$ 9,90 a R$ 59,90 e, em compra durante a semana da mulher, ganham um brinco de zircônia na cor dourada e prata enquanto durar o estoque; e a L’Occitane, que presenteará clientes com uma vela perfumada nas compras acima de R$ 250.