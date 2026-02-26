Shopping de Salvador terá shows e descontos de até 50% em semana do Dia da Mulher

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:27
Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Bela Vista promove, entre os dias 1º e 8 de março, o Circuito Bela Mulher, uma semana especial dedicada a valorizar, inspirar e homenagear o protagonismo feminino. A programação inclui ativações espalhadas pelo mall, experiências interativas, ofertas exclusivas nas lojas participantes e uma agenda cultural com apresentações musicais comandadas apenas por mulheres.
A trilha sonora da semana será embalada por artistas mulheres que se apresentam no palco do shopping, localizado na Praça de Alimentação (Piso L2), em datas selecionadas, sempre das 18h às 20h. No dia 1º de março (domingo), Thaís Muniz abre a programação; no dia 2 (segunda-feira), é a vez da Seresta Márcia Jende; no dia 6 (sexta-feira), Rita As Marias sobe ao palco; no dia 7 (sábado), Liz Matos anima o público; e no dia 8 de março (domingo), encerrando a programação no Dia Internacional da Mulher, Natália Soares comanda a apresentação especial.
Para a gerente de marketing do shopping, Juliana Brandão, o Circuito Bela Mulher reforça o compromisso do empreendimento com a valorização feminina. “O Circuito Bela Mulher foi pensado para proporcionar uma experiência completa às nossas clientes, unindo cultura, lazer, autocuidado e oportunidades de compra com benefícios exclusivos. É uma forma de reconhecer a força e a importância das mulheres na nossa sociedade, criando um ambiente de celebração e acolhimento ao longo de toda a semana”, destaca.
Além das promoções e da programação musical, o shopping contará com ativações especiais, estimulando a interação e tornando a experiência ainda mais marcante para quem passar pelo mall durante o período. No domingo (8), ainda haverá uma ação de massoterapia na praça de alimentação, das 14h às 18h.
Shoppings de Salvador
Durante o período, clientes poderão aproveitar descontos especiais e condições diferenciadas em diversas operações do shopping. Entre os destaques estão a Juvan’s, com 10% de desconto em peças femininas; a Mahogany, com 10% de desconto em compras e acima de R$ 400 em compras ganha um hidratante corporal vivence 120ml; a Comparatto, com peças de R$ 9,90 a R$ 59,90 e, em compra durante a semana da mulher, ganham um brinco de zircônia na cor dourada e prata enquanto durar o estoque; e a L’Occitane, que presenteará clientes com uma vela perfumada nas compras acima de R$ 250.
Também participam da ação a Irmãos Queiroz, com 10% de desconto para pagamentos à vista (exceto itens promocionais); a Óticas A Fábrica, com 20% OFF em solares e armações da marca Vogue; a EWWÁ, com 15% de desconto em itens pré-selecionados; a Foxtrot, com até 15% de desconto em produtos selecionados; a Avatim, que oferecerá um sabonete nas compras a partir de R$ 50; o Detroit, com a Women Hour, com drinks a 50% do valor durante toda a semana, das 14h às 20h; o Boteco, com rodízio promocional para mulheres no valor de R$ 49,99 durante todo o mês de março; e a Fio 360, com pacotes promocionais especiais (consultar condições na loja).