Jogador pede namorada em casamento, mas noivado termina em três dias: 'Estou focado na minha carreira'

Caso ganhou repercussão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10:50

Derrickson Quirós, que atua como volante do Club Xelajú, da Guatemala
Derrickson Quirós, que atua como volante do Club Xelajú, da Guatemala Crédito: Reprodução

O jogador Derrickson Quirós, que atua como volante do Club Xelajú, da Guatemala, pediu a namorada em casamento em pleno estádio, mas o noivado durou apenas três dias. O caso ganhou repercussão nos últimos dias.

Após vencer o Marquense por 4 a 2 em casa, pela Liga Guatemala, o meio-campista do Xelajú se ajoelhou no meio do gramado do estádio Mario Camposeco e pediu sua namorada em casamento no último dia 15.

O pedido, que foi registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais. No entanto, três dias depois, Quirós revelou, por meio de suas redes sociais, que seu noivado havia chegado ao fim.

"Agora estou focado na minha carreira, na minha equipe e em continuar a crescer como pessoa. Agradeço o apoio das pessoas e espero que possam respeitar este momento. Obrigado", publicou o jogador.

A ex-noiva de Quirós também se pronunciou nas redes: "No final de contas, nunca existirá uma resposta melhor do que a que o silêncio oferece".

