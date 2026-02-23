TRÁFICO DE DROGAS

Saiba quem era El Mencho, o ex-policial que desbancou El Chapo e virou líder do cartel mais perigoso do México

Morto do narcotraficante gerou onda de ataques no país, nesta segunda-feira (23), com mais de 60 mortos

Monique Lobo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22:22

Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho” Crédito: Reprodução

A morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, de 56 anos, conhecido como “El Mencho”, no último domingo (22), deu início a uma série de ataques violentos no México. Nesta segunda-feira (23), as autoridades do país informaram que 25 membros da Guarda Nacional morreram, além de um guarda prisional, um agente do Ministério Público estadual, uma mulher e 30 suspeitos de crimes.

El Mencho era um dos fugitivos mais procurados do mundo com uma recompensa de 15 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos para que forncesse informações que levassem à sua prisão.

Ex-policial, ele se tornou o líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), organização criminosa considerada uma das mais violentas do México. Após a prisão de Joaquín Guzmán, o "El Chapo", líder do cartel de Sinaloa, El Mencho se tornou o chefe de cartel mais poderoso do país.

Nemesio Oseguera nasceu em 1966, na região de Tierra Calienteno, no estado de Michoacán, que fica na região Oeste do México. Depois, se mudou para os Estados Unidos, onde manteve envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com informações da Agência Antidrogas dos Estados Unidos.

Em 1994, chegou a ser condenado, na Califórnia, por conspiração para distribuição de heroína. Ficou preso por três anos. Ao retornar ao seu país de origem, passou a trabalhar como policial no estado de Jalisco.

No entanto, não demorou para voltar a se envolver com atividades criminosas. Já atuando no narcotráfico, passou pelos carteis del Milenio e Sinaloa. No Cartel del Milenio, se tornou o chefe dos pistoleiros do líder Ignacio Coronel, o "Nacho". Após a morte do Nacho, em 2010, fundou o CJNG. Ele era conhecido por ser discreto e por raramente ser fotografado.

O Cartel Jalisco se expandiu em poucos anos e saiu de uma quadrilha local para uma organização criminosa presente em mais da metade do território mexicano. Além do destaque na atuação do tráfico, o cartel também ficou conhecido pela violência aplicada. El Mencho era tido pelas autoridades como um criminoso de alta periculosidade.

Além do tráfico de drogas, que garantia bilhões de dólares ao grupo, o CJNG também atuava nos setores de percuária, agricultura e construção, para lavar dinheiro, e também com corrupção de autoridades locais e aduaneiras.