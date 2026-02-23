REFORMULAÇÃO

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Segundo rumores, apresentador não deve renovar contrato com a Globo após 2027

Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:26

Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Tadeu Schmidt deverá deixar o comando do Big Brother Brasil ao fim de seu contrato atual, previsto para 2027. Segundo informações de bastidores, não há previsão de renovação do vínculo do apresentador com a TV Globo para seguir à frente do reality após essa data.

A possível saída de Tadeu Schmidt marcaria o encerramento de um ciclo iniciado quando o jornalista assumiu o BBB em substituição a Tiago Leifert. Desde então, ele se tornou o rosto oficial do reality nas últimas temporadas.

Paralelamente à permanência de Tadeu Schmidt até 2027, a direção do reality já trabalha internamente na escolha de possíveis substitutos. A emissora avalia nomes e estuda mudanças na condução do programa.

A intenção é aproveitar a saída do apresentador atual para promover ajustes no formato do reality de confinamento, renovando a dinâmica da apresentação e atualizando a linguagem do BBB para as próximas temporadas.

Ainda não há definição oficial sobre quem assumirá o comando do Big Brother Brasil após a saída de Tadeu. Também não foram detalhadas quais alterações poderão ser implementadas na estrutura do programa.

Internamente, a reformulação é tratada como parte de um novo momento do Big Brother Brasil na Globo, que pretende reposicionar o reality após o fim do contrato de Tadeu Schmidt.