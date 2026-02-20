CASO DE POLÍCIA

Saiba quem é o ex-participante de reality preso após morte da esposa

Participante foi detido e responde por homicídio, agressão e suspeita de manipulação de provas

Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:35

Caleb Flynn é preso nos EUA sob acusação de homicídio da esposa Crédito: Reprodução

Caleb Flynn, de 39 anos, foi preso nos Estados Unidos sob acusação de envolvimento na morte da esposa, Ashley Flynn. O caso ganhou repercussão nacional após a confirmação da detenção, ocorrida quatro dias depois do registro da ocorrência.

Flynn ficou conhecido ao participar das audições do programa American Idol, em 2013. Agora, ele é apontado pelas autoridades como principal suspeito no caso, que segue em investigação.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa norte-americana, o ex-participante foi encaminhado à cadeia do condado após ser formalmente acusado de homicídio, agressão criminosa e adulteração de evidências.

A polícia foi acionada inicialmente para atender a uma suposta invasão domiciliar em Tipp City. A porta da garagem aberta levantou suspeitas de arrombamento. No entanto, ao entrarem na residência, os agentes encontraram Ashley sem vida, o que alterou o rumo das apurações.

As duas filhas do casal estavam na casa no momento do ocorrido, mas dormiam e não teriam presenciado a situação.

Com o avanço das investigações, a hipótese inicial de invasão externa perdeu força. Documentos citados pela imprensa indicam que os investigadores passaram a considerar a possibilidade de que a cena tenha sido alterada.