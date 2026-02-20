Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem é o ex-participante de reality preso após morte da esposa

Participante foi detido  e responde por homicídio, agressão e suspeita de manipulação de provas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:35

Caleb Flynn é preso nos EUA sob acusação de homicídio da esposa Crédito: Reprodução

Caleb Flynn, de 39 anos, foi preso nos Estados Unidos sob acusação de envolvimento na morte da esposa, Ashley Flynn. O caso ganhou repercussão nacional após a confirmação da detenção, ocorrida quatro dias depois do registro da ocorrência.

Flynn ficou conhecido ao participar das audições do programa American Idol, em 2013. Agora, ele é apontado pelas autoridades como principal suspeito no caso, que segue em investigação.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa norte-americana, o ex-participante foi encaminhado à cadeia do condado após ser formalmente acusado de homicídio, agressão criminosa e adulteração de evidências.

A polícia foi acionada inicialmente para atender a uma suposta invasão domiciliar em Tipp City. A porta da garagem aberta levantou suspeitas de arrombamento. No entanto, ao entrarem na residência, os agentes encontraram Ashley sem vida, o que alterou o rumo das apurações.

As duas filhas do casal estavam na casa no momento do ocorrido, mas dormiam e não teriam presenciado a situação.

Com o avanço das investigações, a hipótese inicial de invasão externa perdeu força. Documentos citados pela imprensa indicam que os investigadores passaram a considerar a possibilidade de que a cena tenha sido alterada.

Até o momento, detalhes sobre a dinâmica do crime não foram divulgados oficialmente. O caso continua sob apuração, enquanto familiares e a comunidade aguardam esclarecimentos.

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão