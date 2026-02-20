LUTO

Quem são Billie e Georgia, filhas que eram 'o centro da vida' de Eric Dane, ator de Grey’s Anatomy que morreu após luta contra ELA

Billie e Georgia, adolescentes, eram apontadas pelo artista como o centro da sua vida

Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:00

Eric Dane com Rebecca Gayheart e as filhas, Billie e Georgia Crédito: Reprodução

A morte do ator Eric Dane, aos 53 anos, nesta quinta-feira (19), após complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica, reacendeu o interesse do público não só por sua trajetória na TV, como também por sua vida pessoal. Conhecido pelo papel de Mark Sloan em Grey's Anatomy, ele deixa duas filhas adolescentes, fruto do relacionamento com a atriz Rebecca Gayheart.

As jovens são Billie Beatrice Dane, de 15 anos, e Georgia Geraldine Dane, de 14. As duas eram frequentemente mencionadas pelo ator como sua maior prioridade e apareceram em momentos marcantes de sua vida pública.

Billie, a filha mais velha, nasceu em 3 de março de 2010. O nome foi escolhido em homenagem ao pai de Eric Dane, uma decisão que o ator já havia explicado em entrevistas. Ao longo dos anos, ela passou a acompanhar os pais em eventos e hoje se dedica a atividades como dança e trabalhos como modelo.

Já Georgia, a caçula, nasceu em 28 de dezembro de 2011. A chegada da segunda filha foi celebrada pela família na época, com relatos de que a primogênita estava animada com o novo papel de irmã mais velha.

Mesmo após a separação do casal, em 2018, Eric Dane e Rebecca Gayheart mantiveram uma convivência próxima e seguiram dividindo a criação das filhas. Em 2025, a atriz chegou a pedir o arquivamento do processo de divórcio, pouco antes de o ator tornar público o diagnóstico da doença.