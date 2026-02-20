Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem são Billie e Georgia, filhas que eram 'o centro da vida' de Eric Dane, ator de Grey’s Anatomy que morreu após luta contra ELA

Billie e Georgia, adolescentes, eram apontadas pelo artista como o centro da sua vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:00

Eric Dane com Rebecca Gayheart e as filhas, Billie e Georgia
Eric Dane com Rebecca Gayheart e as filhas, Billie e Georgia Crédito: Reprodução

A morte do ator Eric Dane, aos 53 anos, nesta quinta-feira (19), após complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica, reacendeu o interesse do público não só por sua trajetória na TV, como também por sua vida pessoal. Conhecido pelo papel de Mark Sloan em Grey's Anatomy, ele deixa duas filhas adolescentes, fruto do relacionamento com a atriz Rebecca Gayheart.

As jovens são Billie Beatrice Dane, de 15 anos, e Georgia Geraldine Dane, de 14. As duas eram frequentemente mencionadas pelo ator como sua maior prioridade e apareceram em momentos marcantes de sua vida pública.

Filhas de Eric Dane

Billie e Georgia por Reprodução
Georgia por Reprodução
Billie e Georgia por Reprodução
Billie por Reprodução
1 de 4
Billie e Georgia por Reprodução

Billie, a filha mais velha, nasceu em 3 de março de 2010. O nome foi escolhido em homenagem ao pai de Eric Dane, uma decisão que o ator já havia explicado em entrevistas. Ao longo dos anos, ela passou a acompanhar os pais em eventos e hoje se dedica a atividades como dança e trabalhos como modelo.

Já Georgia, a caçula, nasceu em 28 de dezembro de 2011. A chegada da segunda filha foi celebrada pela família na época, com relatos de que a primogênita estava animada com o novo papel de irmã mais velha.

Leia mais

Imagem - Ator Eric Dane grava entrevista para ser exibida apenas após sua morte e emociona com despedida às filhas

Ator Eric Dane grava entrevista para ser exibida apenas após sua morte e emociona com despedida às filhas

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Imagem - Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Mesmo após a separação do casal, em 2018, Eric Dane e Rebecca Gayheart mantiveram uma convivência próxima e seguiram dividindo a criação das filhas. Em 2025, a atriz chegou a pedir o arquivamento do processo de divórcio, pouco antes de o ator tornar público o diagnóstico da doença.

Em declarações ao longo dos últimos anos, o artista reforçou o vínculo com as filhas, que o acompanharam durante o tratamento. Após a morte, a família informou que ele passou os últimos dias ao lado de pessoas próximas, incluindo as duas adolescentes, descritas como o centro de sua vida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Patrick Dempsey revela como foram os últimos momentos de Eric Dane na batalha contra ELA: 'Qualidade de vida estava se deteriorando'

Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

ELA: doença que matou ator Eric Dane inspirou o desafio do Balde de Gelo

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

Tags:

Eric Dane

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão