Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Conheça as histórias de figuras públicas que enfrentaram as limitações da Esclerose Lateral Amiotrófica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:21

Eric Dane
Eric Dane Crédito: Reprodução | Instagram

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) voltou ao centro das atenções após o ator Eric Dane revelar o diagnóstico da doença e falecer ontem, 19, apenas dez meses depois de tornar a condição pública. Conhecido mundialmente por seus papéis na TV, ele enfrentava a enfermidade de forma reservada, cercado pela família.

Degenerativa e sem cura, a ELA atinge o sistema nervoso e provoca a perda gradual dos neurônios motores, comprometendo, de maneira progressiva, funções essenciais como falar, andar, engolir e até respirar. Com o avanço do quadro, os pacientes passam a depender de suporte médico e terapias para manter a qualidade de vida, já que a condição ainda não possui tratamento capaz de interromper sua progressão.

Leia mais

Imagem - Babu Santana muda de quarto no BBB 26 e expõe incômodo com aliadas: 'Cansei'

Babu Santana muda de quarto no BBB 26 e expõe incômodo com aliadas: 'Cansei'

Imagem - Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Relembre alguns nomes que enfrentaram a batalha contra a ELA:

  • Stephen Hawking

Um dos cientistas mais importantes do século 20, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico ainda muito jovem, aos 21 anos. Os médicos estimaram pouco tempo de vida, mas ele contrariou todas as expectativas.

Ao longo de mais de cinco décadas convivendo com a doença, Hawking se tornou símbolo de superação. Com auxílio de tecnologias de comunicação desenvolvidas com apoio de pesquisadores, conseguiu continuar produzindo ciência, escrevendo livros e participando ativamente do debate público. Ele morreu em 2018, aos 76 anos.

  • Washington Santos

Ídolo do futebol brasileiro nos anos 1980, Washington brilhou com a camisa do Fluminense e formou, ao lado de Assis, a histórica dupla apelidada de “Casal 20”. Também passou por clubes como Corinthians e Athletico Paranaense, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

O ex-atacante recebeu o diagnóstico de ELA em 2009. Com o avanço da doença, passou a ter limitações motoras severas e dificuldades na fala. Ele morreu em 2014, após cinco anos enfrentando a condição.

Famosos que morreram após diagnóstico de ELA

O ator Eric Dane, conhecido por seus papéis em Grey's Anatomy e Euphoria, faleceu aos 53 anos nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, em decorrência de complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o ator havia sido diagnosticado em abril de 2025. por Reprodução/Getty Images
Um dos cientistas mais importantes do século 20, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico ainda muito jovem, aos 21 anos e faleceu em 2018, aos 76 anos. por Reprodução/Wiki Commons
O ex-atacante, Washington César Santos, recebeu o diagnóstico de ELA em 2009. Com o avanço da doença, passou a ter limitações motoras severas e dificuldades na fala. Ele morreu em 2014, após cinco anos enfrentando a condição. por Divulgação/FFC
Advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir, Alexandra foi diagnosticada com ELA em 2005 e faleceu em 2016. por Reprodução/Daigo Oliva/G1
Nos anos 1980, David Niven passou a apresentar sintomas como fraqueza muscular e dificuldades motoras. Diagnosticado com ELA, viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983. por Reprodução
Kenneth Mitchell, astro de 'Star Trek' e 'Capitã Marvel' foi dagnosticado com ELA em 2018, Kenneth tornou pública a doença dois anos depois e faleceu em 2024. por Reprodução/Instagram
1 de 6
O ator Eric Dane, conhecido por seus papéis em Grey's Anatomy e Euphoria, faleceu aos 53 anos nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, em decorrência de complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o ator havia sido diagnosticado em abril de 2025. por Reprodução/Getty Images

  • Alexandra Szafir

Advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir, Alexandra foi diagnosticada com ELA em 2005. Mesmo com a progressão da doença e a necessidade de cadeira de rodas, ela não abandonou a profissão.

Com o auxílio de tecnologias assistivas que captavam movimentos oculares, continuou escrevendo artigos e livros, mantendo atuação ativa na área jurídica. Alexandra morreu em 2016, após mais de uma década convivendo com a doença.

  • David Niven

Astro do cinema clássico, David Niven foi um dos grandes nomes de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Vidas Separadas em 1958, ele marcou época com seu estilo elegante e sofisticado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Rapper Lil Poppa morre dias após lançar nova música: 'Despedida precoce'

Morre Tom Noonan, ator de ‘RoboCop 2’, aos 74 anos

ELA: doença que matou ator Eric Dane inspirou o desafio do Balde de Gelo

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

Nos anos 1980, passou a apresentar sintomas como fraqueza muscular e dificuldades motoras. Diagnosticado com ELA, viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983.

  • Kenneth Mitchell

Diagnosticado com ELA em 2018, Kenneth Mitchell tornou pública a doença dois anos depois, ao relatar o impacto da notícia. Conhecido por Star Trek: Discovery e pelo filme Capitã Marvel, ele passou a usar cadeira de rodas em 2019, mas seguiu atuando, a série adaptou seu personagem para refletir sua condição. Nos estágios finais, perdeu a fala, mantendo contato com fãs pelas redes sociais. O ator morreu em 24 de fevereiro de 2024, aos 49 anos, deixando a esposa, Susan May Pratt, e dois filhos.

Ao longo dos anos, a Esclerose Lateral Amiotrófica atingiu nomes conhecidos do público, mas segue sendo uma realidade silenciosa para milhares de famílias. Casos como os de Eric Dane e Kenneth Mitchell ajudam a dar visibilidade a uma condição ainda pouco compreendida e reforçam a importância do diagnóstico precoce, do suporte aos pacientes e do avanço das pesquisas científicas.

Leia mais

Imagem - Thais Carla revela 'ponto de virada' antes de perder 85kg: 'Era muito desconfortável'

Thais Carla revela 'ponto de virada' antes de perder 85kg: 'Era muito desconfortável'

Imagem - Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Imagem - Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Tags:

Doença Eric Dane Ela Doença Degenerativa Esclerose Lateral Amiotrófica (ela) Esclerose Lateral Amiotrófica David Niven Stephen Hawking Alexandra Szafir Washington Santos Kenneth Mitchell

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão