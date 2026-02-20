SAÚDE

Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Conheça as histórias de figuras públicas que enfrentaram as limitações da Esclerose Lateral Amiotrófica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:21

Eric Dane Crédito: Reprodução | Instagram

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) voltou ao centro das atenções após o ator Eric Dane revelar o diagnóstico da doença e falecer ontem, 19, apenas dez meses depois de tornar a condição pública. Conhecido mundialmente por seus papéis na TV, ele enfrentava a enfermidade de forma reservada, cercado pela família.

Degenerativa e sem cura, a ELA atinge o sistema nervoso e provoca a perda gradual dos neurônios motores, comprometendo, de maneira progressiva, funções essenciais como falar, andar, engolir e até respirar. Com o avanço do quadro, os pacientes passam a depender de suporte médico e terapias para manter a qualidade de vida, já que a condição ainda não possui tratamento capaz de interromper sua progressão.

Relembre alguns nomes que enfrentaram a batalha contra a ELA:

Stephen Hawking

Um dos cientistas mais importantes do século 20, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico ainda muito jovem, aos 21 anos. Os médicos estimaram pouco tempo de vida, mas ele contrariou todas as expectativas.

Ao longo de mais de cinco décadas convivendo com a doença, Hawking se tornou símbolo de superação. Com auxílio de tecnologias de comunicação desenvolvidas com apoio de pesquisadores, conseguiu continuar produzindo ciência, escrevendo livros e participando ativamente do debate público. Ele morreu em 2018, aos 76 anos.

Washington Santos

Ídolo do futebol brasileiro nos anos 1980, Washington brilhou com a camisa do Fluminense e formou, ao lado de Assis, a histórica dupla apelidada de “Casal 20”. Também passou por clubes como Corinthians e Athletico Paranaense, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

O ex-atacante recebeu o diagnóstico de ELA em 2009. Com o avanço da doença, passou a ter limitações motoras severas e dificuldades na fala. Ele morreu em 2014, após cinco anos enfrentando a condição.

Alexandra Szafir

Advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir, Alexandra foi diagnosticada com ELA em 2005. Mesmo com a progressão da doença e a necessidade de cadeira de rodas, ela não abandonou a profissão.

Com o auxílio de tecnologias assistivas que captavam movimentos oculares, continuou escrevendo artigos e livros, mantendo atuação ativa na área jurídica. Alexandra morreu em 2016, após mais de uma década convivendo com a doença.

David Niven

Astro do cinema clássico, David Niven foi um dos grandes nomes de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Vidas Separadas em 1958, ele marcou época com seu estilo elegante e sofisticado.

Nos anos 1980, passou a apresentar sintomas como fraqueza muscular e dificuldades motoras. Diagnosticado com ELA, viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983.

Kenneth Mitchell

Diagnosticado com ELA em 2018, Kenneth Mitchell tornou pública a doença dois anos depois, ao relatar o impacto da notícia. Conhecido por Star Trek: Discovery e pelo filme Capitã Marvel, ele passou a usar cadeira de rodas em 2019, mas seguiu atuando, a série adaptou seu personagem para refletir sua condição. Nos estágios finais, perdeu a fala, mantendo contato com fãs pelas redes sociais. O ator morreu em 24 de fevereiro de 2024, aos 49 anos, deixando a esposa, Susan May Pratt, e dois filhos.