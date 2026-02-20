Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:21
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) voltou ao centro das atenções após o ator Eric Dane revelar o diagnóstico da doença e falecer ontem, 19, apenas dez meses depois de tornar a condição pública. Conhecido mundialmente por seus papéis na TV, ele enfrentava a enfermidade de forma reservada, cercado pela família.
Degenerativa e sem cura, a ELA atinge o sistema nervoso e provoca a perda gradual dos neurônios motores, comprometendo, de maneira progressiva, funções essenciais como falar, andar, engolir e até respirar. Com o avanço do quadro, os pacientes passam a depender de suporte médico e terapias para manter a qualidade de vida, já que a condição ainda não possui tratamento capaz de interromper sua progressão.
Um dos cientistas mais importantes do século 20, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico ainda muito jovem, aos 21 anos. Os médicos estimaram pouco tempo de vida, mas ele contrariou todas as expectativas.
Ao longo de mais de cinco décadas convivendo com a doença, Hawking se tornou símbolo de superação. Com auxílio de tecnologias de comunicação desenvolvidas com apoio de pesquisadores, conseguiu continuar produzindo ciência, escrevendo livros e participando ativamente do debate público. Ele morreu em 2018, aos 76 anos.
Ídolo do futebol brasileiro nos anos 1980, Washington brilhou com a camisa do Fluminense e formou, ao lado de Assis, a histórica dupla apelidada de “Casal 20”. Também passou por clubes como Corinthians e Athletico Paranaense, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira.
O ex-atacante recebeu o diagnóstico de ELA em 2009. Com o avanço da doença, passou a ter limitações motoras severas e dificuldades na fala. Ele morreu em 2014, após cinco anos enfrentando a condição.
Famosos que morreram após diagnóstico de ELA
Advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir, Alexandra foi diagnosticada com ELA em 2005. Mesmo com a progressão da doença e a necessidade de cadeira de rodas, ela não abandonou a profissão.
Com o auxílio de tecnologias assistivas que captavam movimentos oculares, continuou escrevendo artigos e livros, mantendo atuação ativa na área jurídica. Alexandra morreu em 2016, após mais de uma década convivendo com a doença.
Astro do cinema clássico, David Niven foi um dos grandes nomes de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Vidas Separadas em 1958, ele marcou época com seu estilo elegante e sofisticado.
Nos anos 1980, passou a apresentar sintomas como fraqueza muscular e dificuldades motoras. Diagnosticado com ELA, viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983.
Diagnosticado com ELA em 2018, Kenneth Mitchell tornou pública a doença dois anos depois, ao relatar o impacto da notícia. Conhecido por Star Trek: Discovery e pelo filme Capitã Marvel, ele passou a usar cadeira de rodas em 2019, mas seguiu atuando, a série adaptou seu personagem para refletir sua condição. Nos estágios finais, perdeu a fala, mantendo contato com fãs pelas redes sociais. O ator morreu em 24 de fevereiro de 2024, aos 49 anos, deixando a esposa, Susan May Pratt, e dois filhos.
Ao longo dos anos, a Esclerose Lateral Amiotrófica atingiu nomes conhecidos do público, mas segue sendo uma realidade silenciosa para milhares de famílias. Casos como os de Eric Dane e Kenneth Mitchell ajudam a dar visibilidade a uma condição ainda pouco compreendida e reforçam a importância do diagnóstico precoce, do suporte aos pacientes e do avanço das pesquisas científicas.