Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Felipe Sena
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 00:25
O ator de “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”, Eric Dane, morreu aos 53 anos. O astro lutava contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa, ainda sem cura, desde 2025.
A informação da morte do ator foi confirmada pela assessoria do artista à CNN. Confira comunicado:
"Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA. Dane passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo.
Eric Dane
Ao longo de sua trajetória com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pelo amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade enquanto navegam por esse tempo impossível".
Desde a confirmação do diagnóstico, Dane se esforçou para defender a causa dos que tem a mesma condição. A doença atinge os neurônios motores - células responsáveis por controlar os movimentos voluntários do corpo, como andar, falar, mastigar, respirar ou escrever.