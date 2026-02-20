LUTO

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Ator lutava contra esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa

Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 00:25

Eric Dane Crédito: Reprodução | Instagram

O ator de “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”, Eric Dane, morreu aos 53 anos. O astro lutava contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa, ainda sem cura, desde 2025.

A informação da morte do ator foi confirmada pela assessoria do artista à CNN. Confira comunicado:

"Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA. Dane passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo.

Ao longo de sua trajetória com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pelo amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade enquanto navegam por esse tempo impossível".