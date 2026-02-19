Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo envia respostas: 4 signos encerram o dia com uma vitória surpreendente (19 de fevereiro)

A Lua em Áries não deixa o dia terminar sem uma decisão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 23:59

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia chega ao fim, mas a sensação de movimento continua. Ao contrário da Lua em Peixes, que nos deixava sonolentos, Áries nos faz dormir com a mente planejando o próximo ataque. Para os Capricornianos, a noite traz a resolução de uma pendência doméstica ou familiar que exigia uma decisão rápida. O resultado aparece quando você para de analisar e simplesmente resolve.

Aquário e Gêmeos encerram a quinta-feira com a mente acelerada por tantas ideias e trocas. O segredo para uma noite tranquila é desconectar-se das telas uma hora antes de dormir. O universo enviou as respostas que você buscava através das conversas diretas de hoje. Agora, é hora de deixar o inconsciente organizar as informações.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ghibli Fest retorna aos cinemas a partir desta quinta (19)

Touro, Câncer, Leão e Capricórnio recebem um empurrão decisivo do Universo hoje (19 de fevereiro) e sentem coragem para agir sem medo

O dia de hoje (19 de fevereiro) traz coincidências, respostas e sorte renovada para 3 signos

Hoje (19 de fevereiro), movimentos sutis despertam grandes viradas emocionais e criativas

As 8 forças mentais que você não tem se nasceu depois de 1980

A grande lição desta quinta é que o sucesso gosta de velocidade. Quem agiu colheu resultados imediatos. Se você deixou algo para amanhã, o fogo ariano ainda estará lá para te ajudar, mas a satisfação de ter resolvido hoje é imbatível. A vitória pertence aos audazes.

Durma com a certeza de que você foi o protagonista da sua história hoje. O silêncio da noite serve para regenerar o guerreiro para as batalhas de amanhã. O universo já ajustou as peças: o sinal verde foi dado. Descanse com o coração de quem venceu o medo de começar.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Imagem - Ataques contra Milena no BBB 26 podem ir parar na justiça, diz equipe

Ataques contra Milena no BBB 26 podem ir parar na justiça, diz equipe

Imagem - Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas