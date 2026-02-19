O universo envia respostas: 4 signos encerram o dia com uma vitória surpreendente (19 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 23:59
O dia chega ao fim, mas a sensação de movimento continua. Ao contrário da Lua em Peixes, que nos deixava sonolentos, Áries nos faz dormir com a mente planejando o próximo ataque. Para os Capricornianos, a noite traz a resolução de uma pendência doméstica ou familiar que exigia uma decisão rápida. O resultado aparece quando você para de analisar e simplesmente resolve.
Aquário e Gêmeos encerram a quinta-feira com a mente acelerada por tantas ideias e trocas. O segredo para uma noite tranquila é desconectar-se das telas uma hora antes de dormir. O universo enviou as respostas que você buscava através das conversas diretas de hoje. Agora, é hora de deixar o inconsciente organizar as informações.
A grande lição desta quinta é que o sucesso gosta de velocidade. Quem agiu colheu resultados imediatos. Se você deixou algo para amanhã, o fogo ariano ainda estará lá para te ajudar, mas a satisfação de ter resolvido hoje é imbatível. A vitória pertence aos audazes.
Durma com a certeza de que você foi o protagonista da sua história hoje. O silêncio da noite serve para regenerar o guerreiro para as batalhas de amanhã. O universo já ajustou as peças: o sinal verde foi dado. Descanse com o coração de quem venceu o medo de começar.