COMPORTAMENTO

As 8 forças mentais que você não tem se nasceu depois de 1980

Descubra por que a criação livre de décadas atrás produziu adultos mais seguros e independentes

Agência Correio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:00

A psicologia revela as vantagens de ter crescido em um ambiente com menos supervisão e mais desafios Crédito: Freepik

Você já notou como as pessoas criadas entre as décadas de 1960 e 1970 resolvem problemas com facilidade? Pesquisadores analisaram esse grupo e identificaram que a autonomia precoce foi fundamental para moldar essa personalidade resiliente.

A criação daquela época produziu características que hoje são consideradas raras no mercado de trabalho e na vida. O ambiente de liberdade forjou personalidades que não dependem de validação externa para tomar decisões importantes.

1) A imaginação no vazio

As tardes de antigamente pareciam infinitas e não existiam telas para ocupar cada segundo vago dos jovens. Sem uma agenda cheia de compromissos, as crianças precisavam inventar seus próprios mundos para fugir do tédio.

Estudos do Child Mind Institute indicam que o tédio favorece o planejamento e a resolução de problemas complexos. Portanto, o silêncio e a falta de recursos eram os melhores estímulos para o desenvolvimento intelectual infantil.

2) Superação de tropeços reais

Falhar em um teste ou ser excluído de um grupo não recebia uma atenção exagerada dos pais. A frustração era um sentimento comum e aceito como parte integrante do crescimento natural de qualquer adolescente.

Enfrentar desafios reais sem o excesso de proteção atual ajuda a desenvolver estratégias de enfrentamento eficazes. Por isso, esses adultos de hoje encaram as dificuldades sem o medo paralisante de cometer algum erro.

3) Saber aguardar recompensas

Conseguir algo novo exigia esforço, tempo e, principalmente, muita paciência por parte dos pequenos de antigamente. As informações não estavam a um clique de distância e era necessário buscar o conhecimento pessoalmente em livros.

Experimentos de Walter Mischel mostraram que adiar recompensas está associado a melhores resultados de bem-estar. Esse treino involuntário de paciência gerou adultos muito mais focados em objetivos que demandam longo prazo para acontecer.

4) Dinâmicas de grupo livres

Brincar sem a vigilância constante dos adultos era a regra absoluta na maioria dos bairros residenciais. As próprias crianças decidiam como o jogo funcionaria e como punir quem desrespeitasse as normas sociais combinadas.

Pesquisas indicam que brincadeiras sem supervisão constante fortalecem as habilidades sociais e a inteligência emocional. Além disso, essa liberdade ensinava a negociar e a resolver conflitos de forma madura e muito rápida.

5) A força da autossuficiência

Os adultos amavam seus filhos, mas não orbitavam ao redor de cada pequena necessidade da criança diariamente. Isso obrigava os jovens a aprenderem tarefas básicas, como cuidar da própria higiene e preparar refeições simples.

Psicólogos reconhecem que essa independência favorece a autoconfiança e fortalece os recursos internos de cada um. Assim, a criança desenvolvia uma base sólida que impedia a formação de dependências emocionais prejudiciais no futuro.

6) Adaptabilidade na falta

A falta de acesso fácil a bens de consumo estimulava o uso da mente para suprir necessidades materiais. Materiais simples e descartáveis tornavam-se brinquedos complexos através da imaginação e do trabalho manual dedicado dos pequenos.

Pesquisas confirmam que limitações estimulam a criatividade, ao contrário da disponibilidade constante de novos produtos. Portanto, ter menos recursos materiais resultava em uma riqueza mental muito maior para enfrentar a vida adulta.

7) Valores transmitidos pelo agir

Os valores familiares não eram explicados em longas palestras, mas demonstrados nas ações cotidianas dos pais. A observação do esforço alheio servia como a principal escola de ética e comportamento social para as crianças.

Esse processo de modelagem continua sendo uma das formas mais eficazes de aprendizado comportamental em humanos. Por esse motivo, o exemplo prático marcava muito mais do que qualquer conversa teórica sobre bons costumes.

8) A responsabilidade da rua

Havia um entendimento de que a vizinhança cuidava da segurança e da educação de todos os jovens. Qualquer adulto tinha autoridade para mediar brigas ou chamar a atenção de quem estivesse agindo de forma errada.