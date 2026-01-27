Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Venda de ingressos de Harry Styles entra na mira do Procon após denúncias; entenda

Cantor fará dois shows no Brasil nos dias 17 e 18 de julho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:08

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem tentou garantir ingresso para os shows de Harry Styles no Brasil sabe que a experiência passou longe de ser tranquila. Reclamações vieram aos montes nas redes sociais, filas físicas e virtuais terminaram em frustração e agora o caso chegou aos órgãos de defesa do consumidor.

As apresentações do cantor britânico, marcadas para os dias 17 e 18 de julho, em São Paulo, entraram no radar do Procon após deputados apontarem possíveis irregularidades na venda dos ingressos. As suspeitas envolvem esgotamento considerado anormal, falhas no sistema de vendas e indícios de atuação organizada de cambistas.

Leia mais

Imagem - Ana Paula chama Sol de inútil e gritaria toma conta do Sincerão no BBB 26; confira o resumo

Ana Paula chama Sol de inútil e gritaria toma conta do Sincerão no BBB 26; confira o resumo

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (27) prometem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (27) prometem prosperidade

Imagem - Britney Spears: Entenda por que a 'Princesa do Pop' parou de fazer shows

Britney Spears: Entenda por que a 'Princesa do Pop' parou de fazer shows

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) anunciou que acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon-SP para investigar o que chamou de um processo pouco transparente. Segundo ela, há relatos de fãs que estavam entre os primeiros das filas, inclusive filas prioritárias, e mesmo assim não conseguiram comprar entradas, enquanto ingressos já apareciam à venda em plataformas paralelas.

"Como as primeiras pessoas da fila geral e da fila PCD não conseguiram comprar, mas cambistas já tinham ingressos em mãos?", questionou a parlamentar nas redes sociais. Para Erika, é preciso esclarecer se houve venda antecipada, quebra de limites por CPF ou qualquer tipo de favorecimento.

Além disso, a deputada destacou que a Ticketmaster, empresa responsável pela comercialização no Brasil, já enfrentou questionamentos e processos nos Estados Unidos por práticas comerciais envolvendo revenda de ingressos, o que, segundo ela, reforça a necessidade de apuração no caso brasileiro.

Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together'

Harry Styles por Reprodução | Instagram
Setores e valores dos shows de Harry Styles no Brasil em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Harry Styles por Reprodução | Instagram

O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) também entrou no debate. Ele informou que acionou o Procon, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública, pedindo investigação sobre possíveis atos ilícitos, uso de bots e um eventual "modo de operação" que beneficiaria o mercado paralelo. Para Cortez, existe uma indústria que lucra com a frustração dos fãs, inflando preços e dificultando o acesso do público aos ingressos oficiais.

Do outro lado, a Ticketmaster nega qualquer irregularidade. Em nota, a empresa afirmou que não apoia o cambismo, não realiza venda antecipada para revendedores e não mantém parcerias com plataformas ilegais. A companhia disse ainda estar totalmente disponível para colaborar com as autoridades e fornecer todas as informações necessárias.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles lança ‘Aperture’, primeira prévia de seu novo álbum; ouça

'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

Harry Styles é eleito o músico mais sexy do mundo em votação da 'People'

Brasileira presa por perseguir Harry Styles enviou 8 mil cartas ao cantor

Segundo a empresa, a venda presencial segue critérios rígidos, com limite por CPF, respeito à ordem de chegada e regras definidas pelos organizadores do evento. A Ticketmaster também ressaltou que, em eventos de altíssima demanda, setores podem se esgotar em poucos minutos devido ao grande volume de compras simultâneas.

A companhia informou ainda que investe em tecnologia e equipes especializadas para combater bots e práticas abusivas, tanto online quanto nas bilheterias físicas. Ingressos identificados em plataformas não autorizadas, segundo a empresa, podem ser cancelados e recolocados à venda.

Enquanto autoridades analisam o caso, fãs seguem usando as redes sociais para relatar experiências frustrantes. Um dos relatos mais compartilhados questiona como um setor inteiro pode se esgotar mesmo antes de atender os primeiros da fila presencial, situação que reacende o debate sobre transparência na venda de grandes eventos no país.

Leia mais

Imagem - Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Imagem - 'Raparigou ou não?': livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima

'Raparigou ou não?': livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima

Imagem - Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Tags:

Procon Show Turnê Cantor Denúncia Harry Styles

Mais recentes

Imagem - Médico especialista em câncer faz alerta: 'Estes são os 5 alimentos que eu não dou aos meus filhos'

Médico especialista em câncer faz alerta: 'Estes são os 5 alimentos que eu não dou aos meus filhos'
Imagem - Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos
Imagem - Calvin Harris no Brasil: DJ internacional anuncia show em trio elétrico no pré-carnaval

Calvin Harris no Brasil: DJ internacional anuncia show em trio elétrico no pré-carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
01

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
02

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
03

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
04

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas