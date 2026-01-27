MÚSICA

Venda de ingressos de Harry Styles entra na mira do Procon após denúncias; entenda

Cantor fará dois shows no Brasil nos dias 17 e 18 de julho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:08

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem tentou garantir ingresso para os shows de Harry Styles no Brasil sabe que a experiência passou longe de ser tranquila. Reclamações vieram aos montes nas redes sociais, filas físicas e virtuais terminaram em frustração e agora o caso chegou aos órgãos de defesa do consumidor.

As apresentações do cantor britânico, marcadas para os dias 17 e 18 de julho, em São Paulo, entraram no radar do Procon após deputados apontarem possíveis irregularidades na venda dos ingressos. As suspeitas envolvem esgotamento considerado anormal, falhas no sistema de vendas e indícios de atuação organizada de cambistas.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) anunciou que acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon-SP para investigar o que chamou de um processo pouco transparente. Segundo ela, há relatos de fãs que estavam entre os primeiros das filas, inclusive filas prioritárias, e mesmo assim não conseguiram comprar entradas, enquanto ingressos já apareciam à venda em plataformas paralelas.

"Como as primeiras pessoas da fila geral e da fila PCD não conseguiram comprar, mas cambistas já tinham ingressos em mãos?", questionou a parlamentar nas redes sociais. Para Erika, é preciso esclarecer se houve venda antecipada, quebra de limites por CPF ou qualquer tipo de favorecimento.

Além disso, a deputada destacou que a Ticketmaster, empresa responsável pela comercialização no Brasil, já enfrentou questionamentos e processos nos Estados Unidos por práticas comerciais envolvendo revenda de ingressos, o que, segundo ela, reforça a necessidade de apuração no caso brasileiro.

Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together' 1 de 10

O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) também entrou no debate. Ele informou que acionou o Procon, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública, pedindo investigação sobre possíveis atos ilícitos, uso de bots e um eventual "modo de operação" que beneficiaria o mercado paralelo. Para Cortez, existe uma indústria que lucra com a frustração dos fãs, inflando preços e dificultando o acesso do público aos ingressos oficiais.

Do outro lado, a Ticketmaster nega qualquer irregularidade. Em nota, a empresa afirmou que não apoia o cambismo, não realiza venda antecipada para revendedores e não mantém parcerias com plataformas ilegais. A companhia disse ainda estar totalmente disponível para colaborar com as autoridades e fornecer todas as informações necessárias.

Segundo a empresa, a venda presencial segue critérios rígidos, com limite por CPF, respeito à ordem de chegada e regras definidas pelos organizadores do evento. A Ticketmaster também ressaltou que, em eventos de altíssima demanda, setores podem se esgotar em poucos minutos devido ao grande volume de compras simultâneas.

A companhia informou ainda que investe em tecnologia e equipes especializadas para combater bots e práticas abusivas, tanto online quanto nas bilheterias físicas. Ingressos identificados em plataformas não autorizadas, segundo a empresa, podem ser cancelados e recolocados à venda.