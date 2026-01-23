'Raparigou ou não?': livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:30
"Raparigou ou não raparigou?" A pergunta feita por Seu Alexandre, personagem de Carlos Francisco, para Marcelo, vivido por Wagner Moura, dura poucos segundos em 'O Agente Secreto'. Mesmo assim, foi o suficiente para render boas discussões entre espectadores desde a estreia do longa.
A cena é simples, quase despretensiosa. Constrangido, Marcelo desconversa e nunca responde diretamente se traiu Fátima (Alice Carvalho) durante o casamento. O silêncio virou combustível para teorias nas redes, comparações com Dom Casmurro e até divergências públicas entre quem fez o filme.
Enquanto o diretor Kleber Mendonça Filho chegou a brincar no X (antigo Twitter) sugerindo que o personagem "raparigou", Alice Carvalho sempre saiu em defesa de Fátima e, indiretamente, de Marcelo. Faltava apenas uma coisa: a resposta oficial.
Ela veio agora, com o lançamento do livro 'O Agente Secreto': um roteiro de Kleber Mendonça Filho, publicado pela Editora Amarcord. A obra traz o texto original do roteiro e revela que, na concepção inicial do filme, a resposta existia. E é clara: sim, Marcelo raparigou.
Mas calma. O livro também desmonta a ideia clássica de traição. Segundo o roteiro, isso não significa infidelidade no sentido tradicional. A relação de Marcelo e Fátima era aberta e o texto sugere, inclusive, que ambos tiveram outros envolvimentos ao longo do casamento. Ou seja: ele raparigou, ela também, e isso fazia parte do acordo entre os dois.
Referências no filme 'O Agente Secreto'
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto já levou mais de 1,1 milhão de pessoas aos cinemas no Brasil e se consolidou como um dos maiores sucessos nacionais recentes. A trama acompanha Marcelo, um professor universitário que foge para Recife após ser perseguido por atividades consideradas subversivas. O plano de se esconder até sair do país com o filho pequeno, porém, desmorona quando ele descobre que está jurado de morte por um antigo inimigo.
O filme vive agora seu auge internacional. Indicado a quatro categorias no Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco, o longa repete um feito histórico alcançado por Cidade de Deus em 2004, tornando-se uma das produções brasileiras mais lembradas pela Academia. A cerimônia acontece em 15 de março, em Los Angeles, novamente apresentada por Conan O’Brien.