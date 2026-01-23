CINEMA

'Raparigou ou não?': livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima

Cena virou debate entre fãs e agora ganha resposta oficial em livro baseado no roteiro do filme

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:30

Wagner Moura e Alice Carvalho em 'O agente secreto' Crédito: Divulgação

"Raparigou ou não raparigou?" A pergunta feita por Seu Alexandre, personagem de Carlos Francisco, para Marcelo, vivido por Wagner Moura, dura poucos segundos em 'O Agente Secreto'. Mesmo assim, foi o suficiente para render boas discussões entre espectadores desde a estreia do longa.

A cena é simples, quase despretensiosa. Constrangido, Marcelo desconversa e nunca responde diretamente se traiu Fátima (Alice Carvalho) durante o casamento. O silêncio virou combustível para teorias nas redes, comparações com Dom Casmurro e até divergências públicas entre quem fez o filme.

Enquanto o diretor Kleber Mendonça Filho chegou a brincar no X (antigo Twitter) sugerindo que o personagem "raparigou", Alice Carvalho sempre saiu em defesa de Fátima e, indiretamente, de Marcelo. Faltava apenas uma coisa: a resposta oficial.

Ela veio agora, com o lançamento do livro 'O Agente Secreto': um roteiro de Kleber Mendonça Filho, publicado pela Editora Amarcord. A obra traz o texto original do roteiro e revela que, na concepção inicial do filme, a resposta existia. E é clara: sim, Marcelo raparigou.

Mas calma. O livro também desmonta a ideia clássica de traição. Segundo o roteiro, isso não significa infidelidade no sentido tradicional. A relação de Marcelo e Fátima era aberta e o texto sugere, inclusive, que ambos tiveram outros envolvimentos ao longo do casamento. Ou seja: ele raparigou, ela também, e isso fazia parte do acordo entre os dois.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto já levou mais de 1,1 milhão de pessoas aos cinemas no Brasil e se consolidou como um dos maiores sucessos nacionais recentes. A trama acompanha Marcelo, um professor universitário que foge para Recife após ser perseguido por atividades consideradas subversivas. O plano de se esconder até sair do país com o filho pequeno, porém, desmorona quando ele descobre que está jurado de morte por um antigo inimigo.