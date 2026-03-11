PRECISA CORTAR

Por que os pelos do nariz continuam crescendo quando você envelhece e o que há de errado com isso

Especialistas explicam os motivos por trás do crescimento dos pelos nasais conforme a idade



Especialistas explicam os motivos por trás do crescimento dos pelos nasais conforme a idade

Ao longo da vida, muitas pessoas notam uma mudança peculiar: os pelos do nariz se tornam mais evidentes e longos, mesmo quando aparados com regularidade.



Essa percepção não indica, na maioria dos casos, qualquer problema de saúde, mas reflete transformações naturais que ocorrem no corpo com o envelhecimento.

A visibilidade aumentada desses fios ocorre devido a alterações hormonais e ao prolongamento de fases específicas de crescimento dos pelos, fenômenos que fazem parte do funcionamento normal do organismo ao longo do tempo.

Para quem observa no espelho, a persistência desses pelos pode gerar estranheza, mas ela é apenas um indicativo de como o corpo mantém mecanismos de defesa e adaptação mesmo à medida que envelhece.

A função protetora e o ciclo dos pelos nasais

Os pelos presentes nas narinas cumprem um papel importante na proteção das vias respiratórias, funcionando como uma primeira barreira contra poeira, poluentes e microrganismos presentes no ar.

Esses fios seguem um ciclo biológico composto por períodos de crescimento, repouso e queda, semelhante ao que ocorre com os cabelos.

À medida que o organismo envelhece, algumas fases desse ciclo se prolongam, em especial o período de crescimento ativo, conhecido como fase anágena.

Esse prolongamento permite que os fios atinjam comprimentos maiores antes de serem naturalmente descartados.

A partir dos 40 ou 50 anos, essa característica tende a se tornar mais evidente, integrando um conjunto mais amplo de mudanças biológicas que acompanham o envelhecimento e a adaptação constante do corpo.

Hormônios e a sensibilidade dos folículos

O crescimento dos pelos é influenciado diretamente pelos hormônios andrógenos, como a testosterona.

Com o passar dos anos, os folículos em determinadas regiões tornam-se mais sensíveis a essas substâncias, o que contribui para que áreas como nariz, orelhas e sobrancelhas apresentem fios mais longos ou mais grossos.

Mudanças semelhantes ocorrem em outras partes do corpo que continuam se modificando mesmo depois da fase de crescimento físico, explicando curiosidades anatômicas sobre regiões que não param de crescer.

Esse fenômeno evidencia como o corpo humano mantém funções de defesa e adaptação ao longo do tempo, mesmo quando outras transformações biológicas se instalam com o envelhecimento.

Aparar os fios e a percepção de espessura

Existe a crença de que cortar os pelos faz com que eles cresçam mais rapidamente ou se tornem mais grossos, mas isso não ocorre.

Aparar os fios não interfere no ritmo de crescimento nem na atividade dos folículos, que continuam funcionando de acordo com fatores genéticos, hormonais e o processo natural de envelhecimento.

A impressão de maior espessura surge porque a ponta reta de um pelo cortado altera sua aparência visual, criando uma sensação de densidade que não corresponde a mudanças reais.

Assim, aparar os pelos mantém apenas a estética sob controle, sem impactar o ciclo biológico nem a função protetora que eles desempenham.

A importância da proteção natural

Apesar de muitas pessoas considerarem esses fios incômodos, eles desempenham funções essenciais para a saúde respiratória.

Atuando em conjunto com o muco nasal, eles filtram partículas de poeira, poluentes e microrganismos, formando uma barreira natural que ajuda a proteger o organismo.

Por esse motivo, especialistas recomendam limitar a remoção apenas àqueles fios que se tornam muito evidentes, evitando eliminar completamente essa proteção natural.

Manter os pelos sob controle estético sem comprometer sua função permite equilibrar conforto, aparência e defesa do corpo, garantindo que o sistema respiratório continue protegido contra agentes externos.

Quando observar alterações

Na maioria dos casos, o aumento e a maior visibilidade dos pelos do nariz fazem parte do envelhecimento natural.

Contudo, mudanças repentinas ou excessivas podem indicar alterações hormonais, principalmente se acompanhadas pelo crescimento de pelos em outras regiões do corpo.

Nessas situações, é recomendável atenção médica, embora tais casos sejam pouco frequentes.