Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Atriz também revelou 'vício' em laser e garantiu: 'Minha atividade favorita é ir na minha dermatologista'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:22

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine abriu o jogo sobre seus segredos de beleza, incluindo até seus procedimentos estéticos favoritos. A atriz se declarou a 'louca do laser' e afirmou que sua 'atividade favorita é ir na dermatologista'. Por outro lado, confessou que se arrepende de algumas coisas e falou que até hoje tenta recuperar a textura natural dos fios.

"Fiz meu primeiro comercial aos 5 anos e estreiei nas novelas aos 7, quando interpretei a Salete em Mulheres Apaixonadas. Tenho uma relação identitária com o meu trabalho, que trato inclusive na terapia. Crescer nesse meio, ainda mais com as redes sociais, é uma pressão que acompanha a gente. Você começa a se ver muito pelas lentes dos outros", disse, em entrevista à Vogue Brasil.

"Sou viciada em limpeza de pele. Faço de 15 em 15 dias. E, quem me conhece, sabe: minha atividade favorita é ir na minha dermatologista", completou ela, ao falar sobre o 'vício em laser'. "Faço para a qualidade da pele, para redensificar, para estímulo de colágeno. Sou fã de procedimentos não invasivos. Pensa em um tipo de laser? Já fiz", garantiu.

A atriz afirmou que, entre os efeitos que percebeu ao longo do tempo, está a mudança na aparência dos lábios. "Sempre me perguntam se fiz preenchimento labial. Nunca, mas todo laser que minha dermatologista faz no meu rosto, ela faz na minha boca. Ao longo dos anos, isso foi dando volume e mudou a textura dos meus lábios", assegurou.

Além dos tratamentos estéticos, Bruna também comentou sobre outras mudanças que fez ao longo dos anos. "Já fiz extensão de cílios e até hoje faço, de vez em quando, lash lifting, para deixar os fios curvados. Já fiz micropigmentação na sobrancelha, não fiz na boca, mas foi por pouco. Já alisei o cabelo. Fiz tudo! Me arrependo? Sim! Faço ainda? Não", falou. Mas completou: "Me arrependo coisa nenhuma".

A atriz também falou sobre as alterações que seu cabelo sofreu. "Quando era pré-adolescente, fiz uma personagem que usava o cabelo muito liso e, na época, meu fio era supercacheado. Mesmo escovando, passando chapinha e afins, ao longo do dia, o cacho voltava... Decidiram alisar o meu cabelo. Desde então, nunca voltou a ser o que era e passei a alisar com química, o que durou muito tempo. Isso mudou a estrutura do meu fio", comentou.

"Na pandemia, decidi passar pela transição capilar, mas sigo na luta para manter meu cabelo cacheado e aprender a lidar com ele. Tenho vários pedaços, por exemplo, que não têm química, mas que sofreram o que eles chamam de alisamento térmico", finalizou.

