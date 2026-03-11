Tiago Leifert defende Neymar após curtida polêmica nas fotos sensuais de musa do OnlyFans: 'Acontece'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de março de 2026 às 11:21
Tiago Leifert saiu em defesa de Neymar após a curtida polêmica do jogador do Santos em um álbum com fotos sensuais de Pauline Tantot, musa do OnlyFans. O jornalista disse que um episódio como esse 'acontece muito' e ainda detalhou o que pode ter acontecido.
"Eu vou defender o Ney. Acontece muito, você tá lá sem ter o que fazer, tá vendo os reels, aí de repente aparece uma foto de uma mulher muito bonita. Você, que é um homem responsável, quer rapidamente tirar aquela foto da timeline", disse ele no programa Fofocalizando, do SBT.
Curtida polêmica de Neymar em foto da modelo Pauline Tantot
Tiago também imaginou um cenário em que a curtida pode ter ocorrido. "Às vezes sem querer, na fúria de tentar tirar aquela foto rapidamente da tela, você acaba clicando duas vezes, e o seu dedo escapa, e você não viu. Completamente acidental. A intenção era tirar aquela mulher o mais rápido possível".
Pauline Tantot, musa do OnlyFans que teve foto curtida por Neymar
A polêmica começou após Neymar curtir fotos sensuais de Pauline Tantot, estrela do OnlyFans. A francesa já participou de uma festa do jogador e, até então, era seguido por ele no Instagram. Depois da repercussão, o atacante do Santos afirmou que a interação foi acidental.
"Foi uma curtida sem querer. Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso", afirmou.