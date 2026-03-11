Acesse sua conta
Tiago Leifert defende Neymar após curtida polêmica nas fotos sensuais de musa do OnlyFans: 'Acontece'

Jornalista ainda detalhou como curtida teria acontecido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:21

Tiago Leifert e Neymar
Tiago Leifert e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Tiago Leifert saiu em defesa de Neymar após a curtida polêmica do jogador do Santos em um álbum com fotos sensuais de Pauline Tantot, musa do OnlyFans. O jornalista disse que um episódio como esse 'acontece muito' e ainda detalhou o que pode ter acontecido.

"Eu vou defender o Ney. Acontece muito, você tá lá sem ter o que fazer, tá vendo os reels, aí de repente aparece uma foto de uma mulher muito bonita. Você, que é um homem responsável, quer rapidamente tirar aquela foto da timeline", disse ele no programa Fofocalizando, do SBT.

A polêmica começou após Neymar curtir fotos sensuais de Pauline Tantot, estrela do OnlyFans. A francesa já participou de uma festa do jogador e, até então, era seguido por ele no Instagram. Depois da repercussão, o atacante do Santos afirmou que a interação foi acidental.

"Foi uma curtida sem querer. Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso", afirmou.

