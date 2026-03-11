Acesse sua conta
Zé Felipe critica suposta indireta de Virginia para Ana Castela: 'Só para colocar gasolina na fogueira'

Em tom de desabafo, cantor também se referiu à ex-esposa apenas como 'a mãe das crianças'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 10:52

Zé Felipe e Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre a rotina com os filhos e uma polêmica envolvendo a ex-esposa, Virginia Fonseca, e Ana Castela. Apesar de validar um incômodo sofrido pela influenciadora, o cantor criticou a atitude da loira em expor a situação nas redes sociais e mandar uma suposta indireta para a artista. Ele ainda ameaçou falar mais sobre o que não gosta.

A discussão começou quando Virginia contou aos seguidores que precisaria desistir de uma viagem que faria para Madri, na Espanha, após os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, apresentarem mal-estar. Durante um relato, ela compartilhou um vídeo em que aparece maquiando Maria Flor, e afirmou: "Só quer maquiar com a mamãe agora né?!".

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
1 de 18
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram

Os internautas, porém, apontaram a publicação como uma possível indireta a Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe. No último domingo (8), a cantora apareceu em momentos de brincadeira com as crianças e, em um deles, surgiu maquiando a criança.

Diante da repercussão, Zé Felipe se pronunciou, sem entrar em muitos detalhes. "Ó vamos lá, aconteceu uma situação ontem também sobre aquele negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado, eu concordo. Eu acho que quando tem alguma coisa nos incomoda, tem que ser falado", falou o artista, ressaltando, porém, que prefere resolver esse tipo de questão em particular.

"Não diretamente aqui, porque tem muita gente que não tem nada a ver com isso, quer só pôr gasolina na fogueira. Mas é isso. Ser pai é isso", completou.

O filho de Leonardo ainda admitiu que já errou ao guardar incômodos em vez de conversar e prometeu que isso não acontecerá mais. "Como tem coisas também que eu errei de ter me incomodado e não ter falado. Não vai acontecer mais. Tudo vai ser falado, mas não aqui".

Um outro ponto que chamou a atenção dos seguidores foi que Zé Felipe não mencionou diretamente o nome de Virginia, se referindo à ex-mulher apenas como 'mãe das crianças'. Ele também usou o termo ao falar sobre como funciona a divisão de cuidados com os filhos. "Eu viajo muito, a mãe das crianças viaja muito".

Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca ana Castela José Leonardo Maria Alice Maria Flor

