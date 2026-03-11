FAMOSOS

Ana Castela é diagnosticada com transtorno: 'Muitos sintomas que são fortes'

Boiadeira deu detalhes sobre o diagnóstico nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 12:54

Ana Castela

Ana Castela revelou, nesta quarta-feira (11), que foi diagnosticada com TDA (Transtorno de Déficit de Atenção). Nas redes sociais, a cantora contou que realizou uma consulta e que 'a vida fez sentido'.

"Acabei de sair da consulta e vou te falar: agora minha vida fez sentido. Agora eu entendi tudo já. Vou ter que passar na neuropsicóloga também, mas, gente, agora, sim, a vida é linda", disse a Boiadeira, que escreveu no vídeo: "Tudo que eu faço é TDA".

Logo na sequência, a artista deixou claro que não tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), apenas déficit de atenção. "Vocês estão falando que eu esqueci o 'H' do TDAH, pois o 'H' eu não tenho, só tenho o 'A'", disse. "Eu ter feito essa consulta já resolveu muitos dos meus problemas, muitas coisas que eu faço são por conta do TDA", completou.

Pouco antes, Ana Castela tinha confessado que estava com receio do diagnóstico que poderia receber. "Estou fazendo exame para saber se tenho mesmo TDAH, porque tenho muitos sintomas que são fortes. Estou com medo de não sair só com TDAH e ela [a médica] mandar uma lista enorme, cheia de coisas", declarou.