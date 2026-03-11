CIDADE MUSICAL

A cidade que surgiu de uma música e hoje tem 400 mil árvores e a catedral que parece uma nave espacial

Com origem curiosa e forte presença de áreas verdes, cidade do Paraná virou referência em urbanismo no Brasil



Agência Correio

Gabriela Barbosa

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:00

Planejada desde o início, Maringá reúne mais de 400 mil árvores e abriga a catedral mais alta da América Latina Crédito: O Silmarillion/Wikimedia Commons

Maringá, no norte do Paraná, guarda uma história que costuma surpreender quem chega pela primeira vez. Planejada, arborizada e organizada, a cidade também carrega uma origem curiosa. Seu nome nasceu de uma música popular que conquistou o país décadas antes da fundação do município.

Hoje, com cerca de 400 mil árvores espalhadas pelas ruas, Maringá é lembrada como uma das cidades mais verdes do Brasil. Além disso, abriga um dos monumentos religiosos mais impressionantes da América Latina, que domina o horizonte urbano.

Pando, a árvore considerada um dos seres vivos mais antigos e pesados do mundo 1 de 5

Mas a combinação entre música, planejamento urbano e natureza ajuda a explicar por que o município se tornou referência quando o assunto é qualidade de vida. E a história começa muito antes da cidade existir oficialmente.

Cidade inspirada por uma canção

O nome Maringá surgiu antes mesmo da criação formal do município. Ele foi inspirado na canção “Maringá”, composta em 1931 pelo médico e músico Joubert de Carvalho, que ganhou enorme popularidade na época.

A música conta a história de uma jovem sertaneja que deixa sua terra natal. O sucesso foi tão grande que o título acabou chamando a atenção dos responsáveis pela colonização da região norte do Paraná.

Assim, durante o processo de ocupação promovido pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná na década de 1940, o nome foi adotado oficialmente. Nascia ali uma cidade que carregaria desde o início uma identidade cultural singular.

Ruas tomadas por árvores

Outro aspecto que chama atenção em Maringá é a quantidade de árvores espalhadas pelo espaço urbano. Estimativas da prefeitura indicam que o município possui cerca de 400 mil árvores plantadas ao longo de ruas e avenidas.

Essa característica ajuda a explicar por que a cidade é frequentemente lembrada como uma das mais verdes do país. A arborização cria sombra nas vias, melhora o clima urbano e transforma a paisagem cotidiana.

Além disso, especialistas em urbanismo apontam que áreas arborizadas ajudam a reduzir ilhas de calor e contribuem para a qualidade do ar. Por isso, cidades com planejamento verde costumam aparecer em estudos sobre bem-estar urbano.

Catedral domina o horizonte

Entre os símbolos mais conhecidos da cidade está a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. O templo possui cerca de 124 metros de altura e é considerado a catedral mais alta da América Latina.

A construção começou na década de 1950 e foi concluída em 1972. O projeto arquitetônico chama atenção pelo formato cônico, inspirado em foguetes espaciais, refletindo o clima de modernidade que marcava aquela época.

Além da imponência, o local também se tornou um importante ponto turístico. Visitantes podem subir até o mirante próximo ao topo e observar boa parte da cidade, com suas avenidas largas e bairros cercados por árvores.

Planejamento urbano

O crescimento de Maringá foi guiado por planejamento urbano desde o início. A cidade foi desenhada com avenidas largas, bairros organizados e áreas verdes integradas ao cotidiano dos moradores.

Com o passar das décadas, o município também investiu em parques urbanos e espaços de lazer. Entre os mais conhecidos estão o Parque do Ingá e o Parque Alfredo Nyffeler, que preservam trechos de vegetação nativa.